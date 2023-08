Prominenten JA21 verlaten partij: mede-oprichter Nanninga zou gebruik maken van ‘baantjescarrousel’

Nanninga in januari bij de presentatie van de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Onprofessioneel, ondemocratisch en een partijtop die zichzelf boven de regels plaats: JA21 zit volgens de zes critici op een ‘dwaalspoor’. Ze hekelen de politieke ‘baantjescarrousel’ waar partij-oprichter Nanninga gretig gebruik van zou maken. In de afscheidsbrief die ze zaterdag op X plaatsten, halen de voormalig JA21’ers uit naar de partijtop.

Nanninga richtte de partij op in 2020 samen met Joost Eerdmans, nadat zij zich hadden afgesplitst van FVD. Na het zoveelste incident waaruit bleek dat een aantal FVD’ers er racistische, homofobe en antisemitische denkbeelden op nahoudt, leek een implosie van FVD nabij en kozen de twee eieren voor hun geld. Nanninga nam de gemeenteraadszetel, de Provinciale Statenzetel en Eerste Kamerzetel van FVD mee naar haar nieuwe partij.

Onlangs maakte Nanninga bekend zichzelf naar voren te schuiven als nummer 2 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee zou ze achter mede-oprichter Eerdmans komen te staan (eerder actief voor CDA, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam en FVD).

Dubbelfunctie

Die positie op de lijst is de briefschrijvers tegen het zere been. JA21 zou volgens hen tegen dubbelfuncties en politiek baantjesjagen moeten zijn. Ze wijzen erop dat Nanninga haar dubbelfunctie in de gemeenteraad en de senaat onlangs nog verdedigde met het argument dat ze onmisbaar zou zijn in Amsterdam. Dat ze haar functies nog geen halfjaar later wil opgeven voor een plek in de Tweede Kamer, vinden ze onverdedigbaar.

‘Blijkbaar is ze nu niet meer onmisbaar’, schrijven de zes voormalig JA21’ers, allen oud-FVD’ers. ‘Vreemd.’ Dat Nanninga, met de steun van het partijbestuur, ook nagenoeg zeker is van de door haar gewenste plek op de lijst, toont volgens de schrijvers aan dat de professionalisering van de partij ‘volkomen mislukt is’.

Het is niet voor het eerst dat JA21-leden in opstand komen uit onvrede over de partijtop. In maart van dit jaar luidde een groep JA21’ers, onder wie Tweede Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (allebei oud-FVD), al de noodklok. Ook toen spraken de leden hun zorgen uit over een gebrek aan democratie in de partij.

Zo vinden ze dat het, tweeënhalf jaar na het afscheid van Baudet, niet opschiet met het beginselenmanifest, dat in samenspraak met de leden moet worden opgesteld. Intussen hebben Pouw-Verweij en Eppink te kennen gegeven de volgende verkiezingen niet op de lijst te willen.

Dwaalspoor

In de brief van zaterdag stellen de opgestapte leden dat het bestuur niets met de kritiek heeft gedaan. ‘Helaas moeten we concluderen dat JA21 inmiddels volledig op een dwaalspoor is beland.’

In een reactie op de partijwebsite gaat het bestuur niet in op de inhoudelijke kritiek van het zestal. De critici zouden zich niet kunnen vinden in een nieuwe koers, ‘gestoeld op de wetenschap’. In de verklaring wordt niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Kamerlid Pouw-Verweij liet via X weten zich niet in de verklaring van het bestuur te herkennen.

Vrijdag reageerde Nanninga op Radio 1 al op kritiek van campagnecoördinatoren, die zich zorgen maken over opnieuw een teleurstellende verkiezingsuitslag. ‘Opbouwende kritiek is natuurlijk goed’, zei ze. ‘Maar er zitten altijd types tussen die wat rancuneuzer in de wedstrijd zitten.’ Ze suggereerde dat critici hoopten op een mooie plek op de kandidatenlijst, maar hiervoor ongeschikt zouden zijn.

Volgende week zaterdag presenteert JA21 de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Sinds de afgelopen Statenverkiezingen lijkt de partij veroordeeld tot een plek aan zijlijn. Waar de zeven meegenomen FVD-zetels van JA21 nog een grote speler in de senaat maakten, hield de partij er na de Eerste Kamerverkiezingen nog maar drie over. In de laatste peiling van I&O Research staat JA21 op drie zetels in de Tweede Kamer.