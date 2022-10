Prominente Turkse arts gearresteerd na oproep tot onderzoek naar gebruik gifgas door Turkse leger

Een demonstrant wordt afgevoerd bij de protesten tegen de arrestatie van de arts Financi. Beeld AFP

De voorzitter van de Turkse artsenorganisatie TTB is gearresteerd omdat zij heeft opgeroepen tot een onderzoek naar mogelijk gebruik van gifgas door het Turkse leger. De 63-jarige Sebnem Korur Financi, tevens bestuurslid van de mensenrechtenfederatie THIV, werd woensdag in alle vroegte thuis opgehaald door de politie en blijft in hechtenis tot haar rechtszaak begint.

De arrestatie volgt op uitspraken die de arts ruim een week geleden deed tegenover een Koerdische nieuwszender, die door de regering wordt beschuldigd van banden met de als terroristisch te boek staande PKK. De zender toonde videobeelden van slachtoffers van een recente aanval door het Turkse leger op PKK-strijders in Noord-Irak.

Op basis van de beelden zei Financi dat het ‘erop lijkt’ dat chemische wapens zijn gebruikt. Zij pleitte voor een onafhankelijk, internationaal onderzoek naar de aanval.

Laster

De Turkse legerleiding reageerde woedend. Woordvoerders zeiden dat de Turkse strijdkrachten helemaal niet beschikken over chemische wapens. De openbaar aanklager initieerde daarop een aanklacht tegen de TTB-voorzitter wegens ‘het verspreiden van propaganda voor een terroristische organisatie’. In Turkije staan daar lange gevangenisstraffen op.

President Recep Tayyip Erdogan beschuldigt Financi van het belasteren van de Turkse strijdkrachten en het beledigen van haar land. Zij zou ‘de taal van een terroristische organisatie’ hebben gesproken. ‘Het feit dat zo’n persoon hoofd is van een organisatie waarvan de naam begint met ‘Turks’ ergert elke burger van het land’, aldus de president.

De regering overweegt maatregelen tegen de artsenorganisatie. Erdogan zegt de regelgeving voor professionele instellingen als de TTB te gaan veranderen, zodat zij ‘verlost kunnen worden van aanhangers van terroristische organisaties’.

De rechts-nationalistische regeringspartij MHP wil nog verder gaan en vindt dat de organisatie moet worden verboden en dat Financi haar staatsburgerschap moet worden ontnomen. Partijleider Devlet Bahçeli eist daarnaast ‘hoge boetes’ voor alle bestuursleden. De openbaar aanklager in Ankara wil dat het voltallige bestuur van de TTB wordt ontslagen en vervangen.

De artsenorganisatie, geregistreerd als vakbond, heeft 110 duizend leden, oftewel 80 procent van alle artsen in Turkije. De organisatie heeft zich altijd onafhankelijk opgesteld, ondanks het gure opinieklimaat in Turkije. Tijdens de pandemie had de TTB geregeld forse kritiek op de aanpak door de regering van corona.

‘Intimidatie samenleving’

Vorige week, toen de ophef over de kwestie al aanzwol, zei Financi tegen persbureau AFP dat ze slechts tot een ‘serieus onderzoek’ had opgeroepen. ‘In plaats daarvan openen ze een onderzoek tegen mij. Dat kan geen verbazing wekken. Via mij willen ze de samenleving intimideren.’

Amnesty International heeft de Turkse regering opgeroepen de artsenvoorzitter ogenblikkelijk vrij te laten en ‘niet langer te vervolgen wegens haar werk voor de mensenrechten’.

Ook de Turkse mensenrechtenorganisatie THIV veroordeelt de arrestatie van Financi en eist haar vrijlating. De THIV noemt haar bestuurslid ‘een wereldwijd gerespecteerde wetenschapper en verdediger van de mensenrechten’, tevens ‘voorzitter van een van de grootste en belangrijkste beroepsorganisaties in Turkije’. Financi heeft zich in het verleden regelmatig kritisch uitgelaten over martelingen in Turkse detentiecentra.