Prominente moslimvrouwen in India ‘te koop’ als bediende op nepveiling

Indiase vrouwen in Haiderabad brengen hun stem uit bij staatsverkiezingen in 2018. Beeld AP

Op een app genaamd Bulli Bai, een scheldwoord voor moslimvrouwen, doken zaterdag bewerkte foto’s op van activisten, politici, journalisten, academici en kunstenaars. De vrouwen werden voor luttele bedragen aangeboden als bediende. Verschillende slachtoffers deden aangifte bij de politie, waarna de app is verwijderd. Dinsdag arresteerde de politie van Mumbai twee verdachten die achter de veiling zouden zitten.

Tientallen slachtoffers spraken afgelopen weekend vol walging over de actie op sociale media. Ze hebben het gevoel dat mensen proberen om hun het zwijgen op te leggen. Een groot deel van de vrouwen zijn uitgesproken critici van de hindoe-nationalistische regering van de Bharatiya Janata-partij (BJP). ‘Het is overduidelijk bedoeld om de moslimvrouwen de mond te snoeren, omdat we ons uitspreken tegen de haatmisdrijven van de hindoe-rechtse vleugel’, zei Ismat Ara, een van de vrouwen die aangifte deed, tegen Al Jazeera.

Online haat

Mondige moslima’s zijn vaker het slachtoffer van online haat en seksueel geweld in India. In juni werden prominente vrouwen op vergelijkbare wijze digitaal gepest. Toentertijd bleef de app ‘Sulli aanbiedingen’, met foto’s van tachtig vrouwen, wekenlang in de lucht. In deze zaak is nog altijd niemand aangehouden. ‘Het is islamofobie in combinatie met vrouwenhaat’, zegt Sayema Rahman, een populaire radio-dj en doelwit van Bulli Bai, tegen The Guardian. ‘Het schokkendst is dat ik niet meer geschokt ben.’

I have been trying to gather some strength to write something about #BulliDeals. Just when I thought I had left the trauma of #SulliDeals behind me, it came to haunt us(me along with more than 112 Muslims Women) again with an updated version, as a new year present. 1/6 — Nabiya Khan | نبیہ خان (@NabiyaKhan11) 2 januari 2022

Critici zeggen dat de overheid niets aan de pesterijen doet en dat mensen ermee wegkomen. Hoewel er nationale aandacht is voor Bulli Bai, heeft de regering de app nog niet veroordeeld. De ict-minister Rajeev Chandrasekhar zei in gesprek met The Guardian dat de regering haar verantwoordelijkheid op dit gebied heel serieus neemt. ‘De regering van India zet zich in om ervoor te zorgen dat het internet open, vertrouwd en veilig is voor alle Indiërs.’

India is een seculier land waar iedereen in principe vrij is om zijn of haar eigen religie te beoefenen. President Narendra Modi en zijn BJP worden echter ervan beschuldigd hindoes en andere bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. De laatste tijd vinden regelmatig acties plaats tegen moslims. In Gurgaon, een voorstad van hoofdstad New Delhi, proberen radicale hindoes te voorkomen dat moslims in het openbaar bidden, waarbij steeds vaker geweld wordt gebruikt. Ook andere religieuze minderheden krijgen steeds minder ruimte, zo werden onlangs kerkdiensten verstoord.