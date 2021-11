Prominente journalist uit Somalië om het leven gebracht door terreurbeweging Al-Shabaab

Familieleden en journalisten begraven het lichaam van Abdiaziz Mohamud Guled. Beeld Reuters

Guled, die zichzelf als journalist Abdiaziz Afrika noemde, stond bekend om zijn kritische berichtgeving over Al-Shabaab, dat in delen van Somalië de dienst uitmaakt en er niet voor terugdeinst met harde hand streng-islamitische leefregels aan de bevolking op te leggen. In zijn uitzendingen op Radio Mogadishu, dat beheerd wordt door de Somalische overheid, interviewde Guled soms ook gevangengenomen strijders van Al-Shabaab. De terreurgroep had hem dan ook al geruime tijd in het vizier, zo verklaarde een woordvoerder van Al-Shabaab kort na de aanslag tegenover persbureau Reuters.

Al-Shabaab (Arabisch voor ‘de jeugd’) is al meer dan tien jaar actief in het door conflicten beheerste Somalië. De groepering heeft op een boel plekken de macht overgenomen van de uiterst zwakke, gecorrumpeerde staat. De manier waarop Al-Shabaab zelf gezag invoert – met lijfstraffen bijvoorbeeld – staat haaks op de opvattingen van veel Somaliërs, die een gematigder vorm van islam belijden. Daarnaast voert Al-Shabaab met regelmaat aanslagen uit op personen en instanties die gelieerd zijn aan de overheid. Analisten schatten dat Al-Shabaab verantwoordelijk is voor meer dan vierduizend doden in de afgelopen tien jaar.