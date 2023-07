Prominente CDA’er wordt gedeputeerde voor BBB in Noord-Holland, maar hield dat geheim voor CDA

Jelle Beemsterboer maakt de overstap van CDA naar BBB. Beeld ANP

Oud-wethouder en kandidaat-Tweede Kamerlid Jelle Beemsterboer (39) heeft zijn overstap naar de BoerBurgerBeweging tot op het allerlaatste moment geheim gehouden. CDA-Statenlid Dennis Heijnen ving naar eigen zeggen vorige week donderdag een gerucht op, waarna Beemsterboer het nieuws vrijdagmiddag intern bevestigde. Waarom Beemsterboer naar BBB is overgelopen, weet Heijnen niet.

Beemsterboer wil zijn overstap woensdagavond bevestigen noch ontkennen. ‘Dat zou niet netjes zijn, want de presentatie van de kandidaat-gedeputeerden is pas morgen. Daarna ben ik eventueel bereid tot commentaar.’ Het provinciebestuur van Noord-Holland presenteert donderdagochtend zijn coalitieakkoord. De nieuwe coalitie bestaat uit BBB, VVD, PvdA en GroenLinks. Het CDA is in de formatiebesprekingen dus buiten boord gevallen.

Het CDA Noord-Holland meldt op zijn website dat de overstap van Beemsterboer ‘grote verbazing wekt’. De jonge partijcoryfee was tot en met vorige week nog actief als vicevoorzitter van de CDA-afdeling Schagen, voerde campagne voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen en was tot dit weekend lid van diverse CDA-appgroepen.

Partijkader CDA

Beemsterboer maakte jarenlang deel uit van het gestaalde CDA-partijkader in Noord-Holland. Op 21-jarige leeftijd werd de geboren Tuitjenhorner al gemeenteraadslid in de toenmalige gemeente Harenkarspel. Vier jaar later was hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 de jongste CDA-lijsttrekker van Nederland.

Weer vier jaar later werd hij wethouder in de gemeente Schagen, een functie die hij tot vorig jaar bekleedde. Hij maakte zich als wethouder vooral sterk voor meer woningbouw in in de Kop van Noord-Holland.

Juist omdat Beemsterboer als wethouder zo hard streed voor nieuwe woonwijken in het buitengebied, vindt Heijnen diens overstap naar BBB ‘ongeloofwaardig’. ‘BBB wil juist zo min mogelijk nieuwbouw aan de rand van dorpen, omdat dit ten koste gaat van landbouwgrond.’ In het verkiezingsprogramma van BBB Noord-Holland staat inderdaad dat de partij ‘zoveel mogelijk’ binnen de dorps- en stadskernen wil bouwen.

In 2021 was Beemsterboer nummer 28 op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, een onverkiesbare plaats. De Schager wethouder voerde een intensieve postercampagne in Noord-Holland om de benodigde 17.000 voorkeursstemmen voor een Kamerzetel binnen te halen, maar hij slaagde daar niet in.

Het enige signaal dat Beemsterboer het CDA-groen weleens voor het lichtere BBB-groen zou kunnen verwisselen, is het feit dat zijn vader Jos diezelfde stap begin dit jaar al zette. Ook Jos Beemsterboer is oud-wethouder voor het CDA in Schagen (zijn zoon volgde hem in die functie op). Vader Beemsterboer was afgelopen maart BBB-lijsttrekker in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de waterschapsverkiezingen.