Prominente Britse parlementariërs doen aan politieke partnerruil

Na de kennismaking met de zwevende kiezer leert de Britse politiek nu ook wat een zwevende politicus is. Diepgewortelde loyaliteiten verdwijnen nu twee controversiële leiders – Boris Johnson en Jeremy Corbyn – aan het roer staan van de grote partijen.

Bij de Conservatieven zijn remainers massaal op de vlucht geslagen, en bij Labour jaagt niet alleen de Brexit parlementariërs weg, de partij blijft bovendien gebukt gaan onder beschuldigingen van antisemitisme.

Prominente politici zeggen niet meer te zullen stemmen op de partij waarin ze gepokt en gemazeld zijn. Sterker, sommigen gaan in de meest revolutionaire verkiezingen ooit actief campagne voeren tegen de eigen partij. Het fenomeen partnerruil dat in de jaren zeventig een zekere populariteit genoot op het eiland, heeft nu de politiek bereikt. Wie zijn de belangrijkste overstappers?

Conservatieven

In de 49 jaar dat hij voor de Conservatieven in het Lagerhuis zat, heeft Kenneth Clarke de belangrijkste ministersposten bekleed, van Financiën tot Binnenlandse Zaken. Volgens zijn vele fans is deze sjofele sigarenroker de beste premier die het Verenigd Koninkrijk nooit heeft gehad. Nu, op 79-jarige leeftijd, zal de EU-gezinde Clarke voor het eerst niet op ‘zijn’ partij stemmen. Te verwachten is dat zijn stem zal gaan naar de Liberaal-democraten. Dat geldt ook voor Justine Greening die naam maakte als de eerste openlijk lesbische minister. Ze beweerde desgevraagd dat het ‘heel moeilijk’ zal zijn om voor de Conservatieve Partij van Boris Johnson te stemmen.

Eerder al had Michael Heseltine, de man die eind jaren tachtig voorop had gelopen bij de opstand tegen Margaret Thatcher, op de Liberalen gestemd, wat ertoe leidde dat hij uit de Hogerhuisfractie werd gezet. In The Times schreef Matthew Parris, een stafmedewerker van Thatcher die faam zou maken als journalist, dat hij voor het eerst in zijn leven geen Tory zal stemmen.

Steun heeft Johnson nog wel van zijn oude vriend David Cameron. De oud-premier werd gesignaleerd met een stapel verkiezingspamfletten die hij deur aan deur bezorgde in een buitenwijk van het stadje Reading.

Premier Boris Johnson en Partijleider van de Labour-partij Jeremy Corbyn leggen een krans bij de Remembrance Sunday herdenking Beeld Getty Images

Labour

Onder het premierschap van Labour-leider Gordon Brown (2007-2010) stond de sociaal-democraat Ian Austin bekend als Tory-vreter. Zijn afkeer jegens Cameron, Osborne en andere elitaire Conservatieven was groot. Niets hadden ze gemeen met de inwoners van Dudley, het industriestadje nabij Birmingham dat hij in het Lagerhuis vertegenwoordigde. Nu, tien jaar later, adviseert hij zijn kiezers te stemmen voor…. Boris Johnson.

Austin vocht tegen de tranen, toen hij dit op de radio bekend maakte. Eerder dit jaar had hij de fractie al verlaten, nu neemt Austin helemaal afscheid. Maar niet zonder waarschuwing. Samen met John Woodcock, een andere weggelopen sociaal-democraat, voert hij een ‘Mainstream’-campagne met als boodschap dat Jeremy Corbyn een schande voor zijn partij en het land is. Volgens hem is het huidige Labour, ‘racisme, extremisme en intolerantie’, niet geschikt om het land te regeren. Enkele partij-coryfeeën zijn in opstand gekomen.

Oud-minister David Blunkett beweerde zaterdag wanhopig te zijn over het leiderschap, terwijl de 75-jarige partijveteraan Margaret Hodge nadrukkelijk weigerde Corbyn te steunen. Afgelopen dagen hebben meerdere parlementaire kandidaten voor Labour moeten afhaken wegens antisemitische uitlatingen in het nabije verleden.