Prominent SP-Kamerlid Renske Leijten stopt: ‘Tijd om uit de Haagse bubbel te stappen’

Renske Leijten (SP) in gesprek met Pieter Omtzigt (CDA) na afloop van het vragenuurtje. De twee trokken samen op in het toeslagenaffaire. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Met het vertrek van Leijten (44) verliest de SP een van de belangrijkste socialistische boegbeelden in de Kamer. Ze maakte naam binnen de partij als voorzitter van jongerenvereniging Rood en brak in 2006 – ze was 27 – haar doctoraalscriptie af om Tweede Kamerlid te worden.

Sindsdien hield ze zich bezig met bijna alle belangrijke beleidsterreinen van onder meer financiën, justitie tot onderwijs en de zorg. Leijten liet zich tijdens de toeslagenaffaire gelden als een van de scherpste Kamerleden. Samen met het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt was zij in de Tweede Kamer de drijvende kracht achter het blootleggen van het schandaal dat leidde tot de val van het kabinet-Rutte 3. Haar activistische, directe en vastberaden werkwijze leverde haar bij de laatste verkiezingen 144 duizend voorkeurstemmen op.

‘Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag’, schrijft ze in een verklaring op de website van de SP. ‘Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie.’

SP-leider Lilian Marijnissen roemt de betrokkenheid en bevlogenheid van Leijten. ‘Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden.’ Dinsdag 4 juli zal ze afscheid nemen in de Tweede Kamer.

Renske Leijten troost slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beeld ANP / ANP

Het afscheid van Leijten komt als een verrassing, al liet ze eerder in een interview met de Volkskrant doorschemeren steeds meer moeite te hebben met de Haagse dynamiek op het Binnenhof, en met de gedachte te spelen om te stoppen. ‘Ik dacht: ik ben nu 40, tijd voor iets anders. Ik vind het een onveilige omgeving. En dan niet zozeer de fractie, maar gewoon hier, het Binnenhof’, zei ze. Leijten omschreef de Tweede Kamer als ‘geen leuke werkplek’. ‘Als ik op straat met een actie meega, weet ik waarom ik SP’er ben.’

Uit het interview komt naar voren dat de jaren in de oppositie en de omgang met de pers soms tot frustratie leidden. ‘Wéér zo’n regeerakkoord en dan als oppositie wéér trekken en sleuren.’

Leijten wordt opgevolgd door Nicole Temmink. Zij was onder meer gemeenteraadslid in Groningen en beleidsmedewerker van de SP in de Kamer. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond ze als kandidaat op de lijst, maar werd ze niet verkozen.