Profvoetballers in Schotland mogen op dagen voor en na wedstrijden niet meer koppen tijdens training

Mark Connolly van Dundee United loopt een hoofdblessure op in de wedstrijd in de Schotse Premiership tegen Motherwell Beeld SNS Group via Getty Images

Koppen is een belangrijk onderdeel van voetbal, maar ook een mogelijke bron van hersenletsel. Twee jaar geleden stelde de Schotse voetbalbond daarom strengere richtlijnen in voor het jeugdvoetbal. Die trekt de bond nu door naar het voetbal voor volwassenen. Clubs moeten de hoeveelheid kopballen ook in totaliteit proberen te beperken.

De Schotse bond is met de nieuwe richtlijnen een voorloper in de voetbalwereld, waar de discussie over de schadelijkheid van koppen de laatste jaren op gang is gekomen. Aanleiding daarvoor zijn onder meer twee onderzoeken van de Universiteit van Glasgow uit 2019 en 2021.

De kans om te overlijden als gevolg van hersenschade, zoals door de ziekte van alzheimer, was onder profvoetballers 3,5 keer groter dan bij een controlegroep van niet-voetballers, toonden die onderzoeken aan. Verdedigers lopen het hoogste risico, keepers lopen geen hoger risico dan niet-voetballers. Doorslaggevend bewijs dat koppen daarvan de oorzaak is vormt het niet, maar verdedigers koppen wel het vaakst, en keepers vrijwel nooit. Bovendien was het risico ook hoger naarmate een loopbaan van een speler langer duurde.

Maximaal tien keer per week in Engeland

De Engelse voetbalbond nam de resultaten vorig jaar ter harte en kwam met strengere richtlijnen voor het gehele voetbal. Voetballers, ook profs, moeten bij trainingen niet vaker dan tien keer per week een bal koppen met een hoge impact. Dat wil zeggen: een bal uit een voorzet, corner, vrije trap of uittrap van de doelman. Een bal uit bijvoorbeeld een ingooi heeft minder snelheid en dus ook minder impact.

De voetbalbond in Schotland gaat nog iets verder, met strengere richtlijnen over wanneer voetballers terughoudend moeten zijn met koppen. De hoofdarts van de Schotse bond John MacLean was betrokken bij de studies van de Universiteit van Glasgow en legt in een verklaring uit waarom de bond daar voor kiest: ‘Wat we weten over koppen en de effecten op de hersenen is dat er 24 tot 48 uur lang sprake is van een meetbare geheugenstoornis na een serie kopballen.’

Daarnaast kun je korte tijd na het koppen van een bal bepaalde eiwitten uit de hersenen in het bloed aantreffen, die mogelijk samenhangen met het ontstaan van hersenaandoeningen. ‘Het doel is daarom om het mogelijk optellende effect van koppen te verkleinen’, aldus Maclean. Over koppen in wedstrijden gaat het vooralsnog niet. Daar aparte regels voor opstellen zou het spel ingrijpend veranderen en internationaal een scheve situatie opleveren.

Vooralsnog geen strengere richtlijnen in Nederland

De KNVB is een stuk terughoudender dan Schotland en Engeland met het opstellen van strengere richtlijnen: ‘Zolang er nog geen onomstreden bewijs is dat het koppen schadelijk is, blijft het toegestaan. Dat geldt ook voor (jonge) kinderen’, schrijft de KNVB op zijn website.

Onomstreden bewijs, zoals de KNVB het omschrijft, is er misschien nog niet, maar ook in Nederland zijn aanwijzingen gevonden dat te veel koppen schadelijk kan zijn. Met name de zaak van oud-profvoetballer Wout Holverda springt daarbij in het oog. Holverda kreeg in 2013 de diagnose alzheimer en overleed eind vorig jaar op z’n 63ste. Daarna werden zijn hersenen onderzocht.

Het bleek dat hij had geleden aan CTE: chronische traumatische encefalopathie. Die aandoening ontstaat door herhaaldelijk hoofdletsel en kan alleen bij autopsie worden vastgesteld. CTE is in het buitenland veelvuldig aangetroffen bij American Footballspelers, boksers en ijshockeyers, die nog een stuk vaker klappen tegen hun hoofd moeten incasseren, maar nog weinig bij voetballers. De casus van Holverda was de eerste in Nederland.

Voor de KNVB was het geen reden om de richtlijnen aan te scherpen. De bond volgt de Europese voetbalbond Uefa en wereldvoetbalbond Fifa. In het jeugdvoetbal tot twaalf jaar zijn bovendien de velden en teams kleiner geworden in de afgelopen jaren, waardoor er volgens de bond amper gekopt wordt. Strengere richtlijnen zijn niet nodig dus, vindt de KNVB. Wel zegt de bond het belangrijk te vinden dat kinderen en volwassenen de juiste koptechniek leren, en dat ballen niet te zwaar zijn of te hard worden opgepompt.