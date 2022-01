Profvoetbal kampt met coronabesmettingen: ‘Als je kan spelen, moet je spelen’

Het stadium van Helmond Sport. Beeld Pro Shots / Erich Snijder

Dag Willem, heb je nog een beetje van je vakantie kunnen genieten of hebben de coronaperikelen in het voetbal je aandacht opgeëist?

‘Dat viel gelukkig wel mee, maar in de week dat ik terug ben is er al weer een hoop gebeurd. In de Eerste Divisie zijn vorig weekend de eerste wedstrijden afgelast.

‘Ook veel oefenwedstrijden in de winterstop zijn niet doorgegaan. Feyenoord en PSV konden door besmettingen niet op trainingskamp, en Ajax en Vitesse moesten halsoverkop terugkeren.

‘Ik denk niet dat we iets gaan merken van een slechte voorbereiding. Sommige spelers zijn misschien een tijdje uit de running, maar daar kan je in deze tijd niet echt over zeuren. Het was misschien ook wel niet zo verstandig om in het buitenland op trainingskamp te gaan.’

Het laatste nieuws is dat de wedstrijd van Helmond Sport, dat vanavond in de eerste divisie tegen FC Emmen aan zou treden, toch wordt afgelast. Wat is daar aan de hand?

‘Helmond Sport heeft een kleine selectie en kampt met een coronauitbraak. Volgens de regels van de KNVB mag een wedstrijd alleen verzet worden als een van de clubs door corona minder dan twaalf basisspelers en een keeper beschikbaar heeft.

‘Helmond Sport zei dat ze maar tien spelers hadden, maar dat komt ook doordat er een paar gewoon niet fit zijn. Op corona kan je testen, maar op blessures niet. De KNVB vond aanvankelijk dus dat ze gewoon moesten spelen. Maar ik sprak gisteren met de directeur van Helmond Sport, en die was duidelijk: ‘We gaan niet.’

‘De KNVB geeft nu dan toch toe door de wedstrijd te annuleren, maar daar zitten mogelijk nog wel consequenties aan. Ik vind dat ze in de eerste divisie wel wat soepeler zouden mogen zijn, de selecties zijn daar kleiner en er is ruimte zat in de speelkalender om wedstrijden in te halen.’

Hoe zit het met de eredivisie? Kunnen we daar ook afgelaste wedstrijden verwachten?

‘Dat lijkt me wel. Er zijn al meerdere clubs die met uitbraken kampen, en nu het land iets meer open gaat is het logisch om te veronderstellen dat de besmettingen toe gaan nemen, ook in het voetbal.

‘Er zijn in deze pandemie twee dingen die je kan doen: proberen te voetballen, of helemaal niet voetballen. We hebben voor dat eerste gekozen, dan moet je ook je best doen om zo veel mogelijk wedstrijden door te laten gaan.

‘Dat kan natuurlijk wel tot pijnlijke situaties leiden, zeker waar de belangen groot zijn. Als Ajax volgende week tegen PSV zes basisspelers mist, krijg je een rare wedstrijd. Dat zullen clubs niet leuk vinden, maar de KNVB moet natuurlijk ergens een grens trekken. Als het kan, moet je spelen.’

Hoe komt het dat de problemen nu ineens zo groot zijn?

‘Omikron maakt de situatie op dit moment extra lastig. Je ziet overal dat de besmettingen en quarantaineregels tot personeelstekorten leiden. De vraag is wat je doet als je positief test, moeten al je contacten dan ook in quarantaine? In het voetbal gaat zich dat wreken.

‘Profvoetballers zijn bovendien jong en gezond, ze worden dus niet erg ziek. Ik zou dan zeggen: als je je niet ziek voelt, ga dan niet testen. Als je een beetje snotterig bent van de griep kwam je vroeger ook gewoon naar werk.

‘Je ziet het ook bij Carl Verheijen, chef de mission van de Wintersporters. Ik hoorde hem deze week op de radio vertellen hoe voorzichtig hij is, maar hij is nu toch besmet. Dus hij moet in quarantaine, terwijl hij zich misschien helemaal niet ziek voelt.’

Is er nog ruimte op de speelkalender om afgelaste wedstrijden in te halen?

‘In de eredivisie bijna niet, dat is nog een reden om zo veel mogelijk te spelen. Veel Nederlandse clubs spelen nog Europees voetbal, dus doordeweeks is er weinig tijd.

‘Bovendien is er vanwege het WK eind dit jaar een verkorte zomerstop. De clubs hoeven hun spelers pas een week voor het WK vrij te geven, dus er kan niets geschoven worden. De competitie moet gewoon op tijd klaar zijn, de KNVB kan zich geen fratsen permitteren.’