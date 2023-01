Proefdiervrij onderzoek een stapje dichterbij dankzij nieuwe wetgeving in VS

Pasgeboren muis die voor Spaans wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. Beeld LightRocket via Getty Images

‘Hoera!’ De blijdschap spat er vanaf op de website van Stichting Proefdiervrij. De organisatie roemt een wetswijziging in de Verenigde Staten. ‘Dit kan de gezondheid van veel mensen en de situatie voor proefdieren verbeteren.’

Door die wetswijziging zijn dierproeven niet langer verplicht om een nieuw medicijn op de markt te brengen. Onderzoekers in Amerika moesten tot voor kort een nieuw medicijn op schadelijkheid testen op minstens twee diersoorten. Pas daarna konden ze goedkeuring krijgen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA om die in mensen te testen. Met de recente wetswijziging mogen onderzoekers de veiligheid van een geneesmiddel nu ook op andere manieren bewijzen.

Het besluit past bij de groeiende wens om van dierproeven af te stappen, ook dichterbij huis. De Nederlandse regering wil vanaf 2025 wereldwijd voorloper zijn met proefdiervrije innovatie. Desondanks gebruikten Nederlandse onderzoekers in 2020 ongeveer 450 duizend proefdieren: vooral muizen en ratten, maar ook kippen, konijnen, vissen en primaten. Dat is weliswaar een flinke afname ten opzichte van de eerste telling in 1978 (ongeveer 1,5 miljoen), maar de laatste jaren daalt het aantal nauwelijks.

Dierproeven moeten voorspellen wat een medicijn in de mens doet, maar ze filteren lang niet alle ongeschikte medicijnen eruit. Ongeveer negen op de tien medicijnen die in proefdieren veilig lijken, hebben in de mens weinig effect of veroorzaken onverwachte bijwerkingen. Dat laatste heeft soms ernstige gevolgen: in 2016 werd een klinische proef in Frankrijk stopgezet nadat één deelnemer stierf en vijf anderen hersenletsel opliepen van een ogenschijnlijk veilig geneesmiddel tegen Parkinson.

Labratten

Toch zijn dierproeven voorlopig de beste graadmeter, stellen meerdere experts. De FDA gooit de labratten dan ook nog niet overboord: het mag zelf beoordelen of alternatieve tests genoeg garantie bieden op een veilig medicijn. Zo niet, dan zijn er alsnog tests op dieren nodig.

Een nieuwe pil bij de apotheek die niet getest is op muizen? Mario van der Stelt, hoogleraar moleculaire fysiologie aan de Universiteit Leiden, denkt dat het ook met de nieuwe wetgeving niet snel zal gebeuren. ‘Diermodellen zijn niet waterdicht, maar wel de beste keuze. We begrijpen nog te weinig van het lichaam om te voorspellen wat een medicijn in het lichaam doet. Alternatieven kunnen die complexiteit nog niet volledig vangen.’

Wat zijn die alternatieven dan? De nieuwe wet verwijst naar drie veelbelovende mogelijkheden: computersimulaties, organoïden en organen-op-een-chip.

Van der Stelt werkt met zijn collega's aan computersimulaties. ‘Die voorspellen van duizenden tot miljoenen potentiële medicijnen hoe effectief ze zijn. De beste kandidaten kun je dan in het lab maken en in reageerbuizen testen.’ Zulke simulaties zijn vooral nuttig in een vroeg stadium van een medicijnontwikkeling, lang voordat dierproeven aan de orde zijn, maar meer ingewikkelde programma’s zijn ook in een later stadium bruikbaar. ‘Programma's kunnen bijvoorbeeld voorspellen bij welke groep patiënten een medicijn het beste aanslaat of dat verschillende medicijnen elkaars werking hinderen.’

Organoïden

Wie met echte cellen een nieuw medicijn wil testen, kan daarom beter kijken naar organoïden: kleine, vereenvoudigde versies van menselijke organen. Katja Wolthers, arts-microbioloog-viroloog aan het Amsterdam UMC, kweekt ze in haar lab. Zo ziet ze hoe virussen organen infecteren en hoe goed antivirale medicijnen de organen beschermen.

Die kunnen op den duur dierproeven vervangen, hoopt Wolthers, doordat eerder duidelijk wordt of een medicijn schadelijk is. ‘De lever, darmen en hersenen lopen meer risico op medicijnschade. Vroeger kon die schade alleen in dierproeven worden aangetoond. Nu kunnen we de toxiciteit van medicijnen testen op organoïden. Dan zie je in een vroeg stadium welke middelen veelbelovend zijn, zonder dierproeven.’

Organoïden kunnen dus het aantal dierproeven inperken. Maar een proefdiervrije wereld, dat duurt nog even, meent ook Wolthers. ‘Organoïden zijn geen complete organen: ze hebben geen bloedvaten of zenuwcellen. Wat er in organoïden gebeurt, kun je niet direct vertalen naar mensen. Hoe goed ze voorspellen wat een medicijn in de mens doet, is nog niet duidelijk.’ Bij haar onderzoek speelt bovendien een gebrek aan standaardisatie. ‘Voor het kweken van darmorganoïden bijvoorbeeld zijn er tien verschillende protocollen, die niet allemaal reproduceerbaar zijn.’

Toch biedt de wet volgens haar perspectief. ‘De industrie is geïnteresseerd in alternatieven, maar waarom zou je daarin investeren als je toch dierproeven nodig hebt? Die rem is er niet meer.’ Daarom vindt ze het ‘een mooie en grote stap.’