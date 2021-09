Proef met preventief fouilleren in Amsterdam: burgerwaarnemers letten op of de agent niks geks uithaalt

Een passant wordt gefouilleerd op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord in het kader van een omstreden proef. Beeld Arie Kievit

Bij de Action staat Paul Scheerder toe te kijken, leunend op een wandelstok. Hij is gepensioneerd en nieuwsgierig. Een paar meter van hem vandaan loopt Feargal (spreek uit: Virgil) recht in een politiefuik. ‘Heb je scherpe voorwerpen bij je?’, vraagt een agente. Hij schudt van nee. Ze gaat met haar handen over zijn trainingspak van het streetwearmerk Banlieue.

Feargal sprak de waarheid, mag doorlopen en krijgt een flyer mee. Daarna vraagt een cameraploeg aan hem wat er zojuist gebeurde. Hij gaat niet moeilijk doen als de politie hem iets vraagt, legt hij uit terwijl hij één Airpod-oortje in houdt. Hij is 18 en is net voor het eerst in zijn leven gefouilleerd. Niet omdat hij eruitziet als iemand die misschien een mes bij zich heeft, maar omdat hij de vijfde passant was.

Paul Scheerder concludeert van een afstandje: dit kan door de beugel. ‘Geen enkele agent zal iets geks doen met al die waarnemers en media.’

De weg naar dit tamelijk absurde tafereel op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord was lang en vol conflicten. Al jaren wil de politie in Amsterdam preventief fouilleren. De gemeenteraad was altijd tegen, vanwege het risico op etnisch profileren, een vrees waar aannemelijke aanwijzingen voor zijn. Toch raakte burgemeester Femke Halsema, door gesprekken met politiechef Frank Paauw, overtuigd van dit middel om het ontsporende wapengeweld in de stad aan te pakken.

In debat met de raad en de driehoek van burgemeester, politie en officier van justitie ontstond zo gaandeweg een plan met vele waarborgen. Het werd eerst een proef van een paar weken, daarna zou er geëvalueerd worden. Er zou alleen aselect worden gecontroleerd, dus niet elke jongeman met een lichtgetinte huid in een trainingsbroek en met een hoodie op, maar zonder aanzien des persoons.

Elke vijfde voorbijganger

In principe wordt elke vijfde voorbijganger gecontroleerd, met uitzondering van kinderen, gezinnen en ouderen, maar van dat aantal kan worden afgeweken als het heel rustig of juist heel druk is. Zolang het maar aselect blijft.

Om het draagvlak te vergroten opperde de PvdA-fractie de inzet van burgerwaarnemers, die konden toezien of agenten zich niet lieten leiden door mogelijke onderbuikgevoelens. De driehoek ging akkoord. Maar een meerderheid in de raad kwam er alsnog niet. Daarop besloot Halsema bij hoge uitzondering haar bevoegdheid te gebruiken om deze wens door te drukken.

Toen de proef, inclusief burgerwaarnemers, een maand geleden in zicht kwam, werden de politiebonden en enkele agenten woedend, vooral in De Telegraaf. Vertrouwde de burgemeester haar agenten niet? Waarom werd het al bestaande wantrouwen tegen de politie gevoed met dit plan? Bovendien: wat heeft het nog voor zin om de controles uit te voeren als agenten niet de meest verdachte types eruit mogen pikken? De politie voelde zich vleugellam.

De verwijten waren ernstig en werden op hoge toon geuit, hoewel nooit duidelijk werd hoe groot de onrust onder agenten werkelijk was. De politie bleef in ieder geval, bij monde van Frank Paauw, achter het besluit staan. Hij vertrouwde juist op zijn mensen, schreef hij in een interne mail, meekijkers zouden niets vreemds opmerken, de politie had niets te verbergen.

En nu staan de mensen hier, burgers en beambten, naar elkaar te kijken tijdens de tweede controle van de proef. De burgerwaarnemers worden weer geobserveerd door een waarnemer namens de politiebonden, Xander Simonis. ‘Je weet niet wie het zijn’, zegt hij. ‘Misschien zijn ze wel anti-politie.’ Hij vindt dat de gemeenteraad zelf zou moeten komen kijken hoe de controles verlopen, anders moeten ze hun besluit over het vervolg baseren op de bevindingen van de burgerwaarnemers.

Ondanks alle spanningen vooraf is de sfeer op het Waterlandplein, een typisch Nederlandse stenen vlakte met een Etos, Albert Heijn, bibliotheek, een bakker, een dönertent en een tropische toko, gemoedelijk. Wapens worden er vooralsnog niet gevonden vandaag. Een dag eerder in Amsterdam-Oost zouden er wel wapens gevonden zijn, al wil de politie niet zeggen hoeveel.

‘Stop-and-frisk’ in New York

Alex Moret (24) is een van de waarnemers en zit op een muurtje met een kladblok op zijn schoot. Hij is een student rechten die in stadsdeel Noord woont en heeft in zijn studie meegekregen wat de gevolgen van het ‘stop-and-frisk’-beleid waren in New York. ‘Er was sprake van een groeiend gevoel van ongelijkheid, onvrede en onveiligheid. En de controles leverden weinig op. Het leek me interessant om zelf te kijken hoe het hier gaat.’

Dat de politiebonden boos werden over waarnemers zoals hij vond hij flauw. ‘Ze hadden geen vertrouwen in onze onafhankelijkheid. Een beetje voorbarig.’ Gelukkig werd hij tijdens de briefing warm welkom geheten.

Een paar uur later moet Moret concluderen dat er weinig wordt gefouilleerd en dat hij zelf meer is geïnterviewd dan dat hij heeft waargenomen. Alles gaat keurig volgens de regels, zover hij kan zien. Het valt hem op dat de mensen die wel worden gecontroleerd niet aangedaan of boos zijn. ‘Er is vooral veel nieuwsgierigheid en opwinding over de grote hoeveelheid agenten.’

Paul Scheerder, die actief is voor de PvdA in de buurt, vindt ook dat iedereen heel gemoedelijk meewerkt en dat de politie niet heel streng is. ‘Onder de ogen van de agenten fietsen ze gewoon over het plein.’