Producten uit door Israël bezette gebieden moeten ‘nederzettingsvermelding’ krijgen

Een wijngaard op de Golanhoogte. Beeld Getty Images

Of het nu om dadels uit de Gazastrook of wijn uit Oost-Jeruzalem gaat, het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag geoordeeld dat consumenten niet mogen worden ‘misleid’ door een algemeen ‘made in Israel-label’.

De Israëlische regering bouwt al tientallen jaren omstreden nederzettingen op land dat de Palestijnen beschouwen als hun grondgebied. Volgens het Hof zijn zowel de bezetting als nederzettingen schendingen van het internationaal recht. Consumenten moeten ‘goed doordachte keuzen’ kunnen maken met aandacht voor ethische aspecten of respect voor het internationaal recht, aldus het Hof. Daarom moet het etiket vermelden dat een product afkomstig is uit Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook of de Golanhoogte.

De uitspraak is een gevolg van een conflict in 2016 tussen een Frans bedrijf en een Israëlische uitbater van wijngaarden in de bezette gebieden. Frankrijk besloot toen tot deze ‘nederzettingsverplichting’, waartegen de wijnproducent en een Joods-Europese organisatie bezwaar aantekenden. De Franse Raad van State legde de kwestie vervolgens voor aan het Europees Hof. Wie verantwoordelijk wordt voor deze ‘nederzettingsvermelding’ en hoe het in de praktijk werkt is onduidelijk.