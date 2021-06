Prodemocratische krant Apple Daily in Hongkong kondigt sluiting aan

De uitgever van de Apple Daily zegt te moeten stoppen ‘vanwege de huidige omstandigheden die heersen in Hongkong’. Beeld AP

Bronnen binnen de krant bevestigen dat donderdag al de laatste Apple Daily van de persen rolt. Op zaterdag zou de stekker worden getrokken uit de site van de krant.

De stopzetting van de laatste prodemocratische krant in Hongkong komt niet onverwacht. Uitgever Next Digital van de vorig jaar vastgezette zakenman Jimmy Lai had maandag al gewaarschuwd dat de tabloid in het weekeinde zou stoppen als de bevroren banktegoeden niet snel zouden worden vrijgegeven.

De uitgever zegt nu in een verklaring het uitgeven van de Apple Daily te moeten beëindigen ‘vanwege de huidige omstandigheden die heersen in Hongkong’. Het geld van de krant werd vorige week geblokkeerd nadat een politiemacht van vijfhonderd man het kantoor was binnengevallen. De hoofdredacteur, de uitgever en vijf andere topfiguren van de krant werden gearresteerd omdat ze volgens de autoriteiten hadden ‘samengespannen’ met het buitenland. De arrestaties waren mogelijk op grond van de omstreden Veiligheidswet die vorig jaar werd aangenomen.

De wet wordt door de autoriteiten en door Beijing gebruikt om betogingen aan te pakken van bewoners die protesteren tegen het beteugelen van vrijheden in Hongkong. Volgens de autoriteiten zou de Apple Daily in zeker dertig artikelen over de schreef zijn gegaan, omdat hierin zou zijn opgeroepen tot internationale sancties tegen China en Hongkong.

Dear readers



This concludes the updates from Apple Daily English. Thank you for your support.https://t.co/NunY2yLbE0 — Apple Daily HK 蘋果日報 (@appledaily_hk) 22 juni 2021

Nieuwe arrestaties

Terwijl de kritiek toeneemt op de acties tegen de krant, ook uit het buitenland, arresteerde de politie woensdag opnieuw een medewerker van de krant. Ook hij werd ervan beschuldigd samen te spannen met het buitenland. Volgens de Apple Daily was hij betrokken bij het schrijven van de hoofdredactionele commentaren. Ook is volgens de krant een journalist opgepakt, maar het is onduidelijk of dit is gebeurd op grond van de Veiligheidswet.

De leider van het bestuur in Hongkong, Carrie Lam, verwerpt de kritiek op de arrestaties en de politie-inval. Lam zei dinsdag dat de kritiek een poging was om ‘acties goed te praten’ die volgens haar een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid. Ze bestreed dat de persvrijheid in de stad bedreigd wordt, zoals onder andere de VS en het Verenigd Koninkrijk benadrukten na de politie-inval bij de Apple Daily. ‘Probeer de autoriteiten van Hongkong niet te beschuldigen van het gebruik van de nationale veiligheidswet om de media of de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken’, aldus Lam.

De Apple Daily besloot dinsdag de Engelstalige versie van de site te stoppen. ‘Hiermee komt een einde aan de updates van Apple Daily English’, aldus de krant. ‘Bedankt voor uw steun.’