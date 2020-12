Proces-verbaal Nabil B. werd vervalst om criminele organisatie te misleiden

Beveiligde auto’s komen aan bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker. Beeld ANP

Dat bleek donderdag op een extra ingelaste zitting in het Marengoproces, tijdens een ondervraging van de kroongetuige door Nico Meijering, de advocaat van medeverdachte Mohamed R.

Nabil B. liet zich op zaterdag 14 januari 2017 vrijwillig arresteren, uit wroeging over de ‘vergismoord’ op Hakim Changaci. B. meldde zich die zaterdag bij zijn advocaten. Hij wilde overstappen naar justitie en als kroongetuige belastend gaan verklaren tegen zijn eigen criminele organisatie. Na overleg met het OM werd B. laat die avond ‘gecontroleerd’ aangehouden. Om B.’s criminele organisatie te misleiden en te verhullen dat hij urenlang bij advocaten had gezeten, werd het tijdstip van zijn aanhouding in het proces-verbaal vervroegd.

De officier van justitie erkende donderdag in de rechtszaal dat het proces-verbaal van de aanhouding van Nabil B. is aangepast. Dit zou alleen zijn gebeurd op het document dat aan de criminele organisatie is verstrekt, en niet bij de officiële dossierstukken die aan de strafrechter zijn gestuurd. Justitie mag ‘trucs’ toepassen om criminelen te misleiden. Het OM moet hierover wel verantwoording afleggen en dat is tot dusver niet gebeurd in het Marengoproces, dat draait om een reeks liquidaties in de cocaïnehandel.

Over het kroongetuigetraject zei Nabil B. donderdag dat het OM hem heeft ‘genaaid’. Hij had de zaaksofficier ‘letterlijk gesmeekt’ om medeverdachte Mohamed R. niet aan te houden in zijn zaak, en om – begin 2018 – niet bekend te maken dat hij zelf kroongetuige was geworden. ‘Ik was er faliekant op tegen dat ze mijn zaak naar buiten zouden brengen. Mijn familie zou kanonnenvoer worden. Niet doen, heb ik gezegd, er gaan lijken vallen. Zes dagen na die bekendmaking werd mijn broer vermoord.’

Vermoorde advocaat

Vervolgens verweet kroongetuige B. de advocaten Nico Meijering en Inez Weski (de raadsvrouw van hoofdverdachte Ridouan T.) in een emotioneel betoog medeschuldig te zijn aan de moord op Derk Wiersum. ‘Mijn advocaat werd door u aangevallen, terwijl u wist dat hij heel integer was’, zei B. donderdagochtend tegen zijn ondervrager, Nico Meijering.

Volgens de kroongetuige hebben Meijering en Weski publiekelijk gesuggereerd dat B.’s advocaat Wiersum met het Openbaar Ministerie samenwerkte. ‘U bent een lastercampagne tegen Derk begonnen, terwijl die psychopaat in Dubai (doelend op hoofdverdachte Ridouan T., red.) meekeek. Twee maanden later werd Derk Wiersum vermoord. U heeft hem voor de bus gegooid.’

Ondervrager Meijering reageerde uiterst kalm op de aantijgingen: ‘Meneer de kroongetuige probeert over de rug van de gewelddadig om het leven gekomen Derk Wiersum leugens te verhullen. Als meneer meent te kunnen terugslaan met aantijgingen richting mijn persoon, dan heeft hij het mis. Het motiveert ons des te meer ons werk te blijven doen.’

Advocaat Weski was niet op de zitting aanwezig.

Het proces wordt voortgezet op 13 januari.