Proces tegen Trump en zijn medeverdachten in Georgia wordt megazaak à la maffiaprocessen

Rudy Giuliani, juridisch adviseur van Donald Trump tijdens een persconferentie in november 2020 over mogelijke vervolging van Donald Trump. Links naast hem Jenna Ellis en Sydney Powell, die ook tot Trumps juridische team behoren. Alledrie worden ze vervolgd. Beeld CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

De vorm die Willis voor ogen heeft, past bij de ‘racketeering’-wetgeving, gericht tegen de georganiseerde misdaad, waarop de aanklachten zijn gebaseerd. Trump en de andere beklaagden vormden volgens de aanklacht een criminele organisatie die tot doel had zijn verkiezingsnederlaag in Georgia met leugens, bedreigingen en fraude terug te draaien.

Voor Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, die op dertien punten wordt aangeklaagd, is het een vernederende ervaring. In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte hij als aanklager in New York naam met zijn aanpak van de georganiseerde misdaad. Hierbij maakt hij gebruik van dezelfde racketeering-aanpak als Willis in Georgia. Uit de aanklacht blijkt dat zij hem ziet als de hoofdrolspeler in Trumps samenzwering om de verkiezingszege van zijn rivaal Biden achteraf te torpederen.

Over de auteur

Bert Lanting is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Hij was eerder correspondent in Rusland, de Verenigde Staten en Brussel en chef van de buitenlandredactie.

Giuliani figureerde al als ‘mede-samenzweerder nummer 1' in de federale aanklacht die speciale aanklager Jack Smith vorige week tegen Trump indiende. Maar voorlopig liet Smith hem buiten schot, evenals een reeks andere ‘medesamenzweerders’ uit de omgeving van Trump die ook niet zijn aangeklaagd. Mogelijk heeft Smith voor die aanpak gekozen om meer vaart te kunnen zetten achter het proces.

Grootste vis

Maar dit keer zijn Trumps helpers zelf ook aangeklaagd in Georgia. De collectieve aanpak waarvoor Willis heeft gekozen vergroot het risico voor Trump. Bij dergelijke ‘racketeeringprocessen’ gaat het er vaak juist om de ‘grootste vis’ te vangen, in dit geval Trump.

Zijn achttien medebeklaagden worden nu niet alleen geconfronteerd met torenhoge advocatenkosten, maar lopen ook nog eens het gevaar dat zij de gevangenis indraaien voor de omstreden diensten die zij Trump hebben bewezen. Het is niet uitgesloten dat enkelen van hen het op een akkoordje met Willis zullen gooien en zich tegen Trump zullen keren in ruil voor strafvermindering.

Giuliani liet maandag blijken dat hij voorlopig vierkant achter Trump blijft staan. ‘Dit is slechts het zoveelste hoofdstuk in een boek vol leugens met als doel president Trump aan te pakken, evenals iedereen die het waagt het op te nemen tegen het zittende regime’, reageerde hij furieus op de aanklacht.

Fanatieke aanhangers

Naast Giuliani zijn ook een aantal andere juridische adviseurs van Trump aangeklaagd, onder wie Sidney Powell, Jenna Ellis en John Eastman, alle drie fanatieke aanhangers van de oud-president. Zij zullen hun idool niet snel laten vallen, maar de druk is hoog. Anders dan in een federale zaak kunnen zij, als zij in Georgia veroordeeld worden, niet rekenen op een eventueel pardon van Trump. Ook als hij weer in het Witte Huis komt, valt dat buiten zijn bevoegdheid.

De vraag is ook hoe Mark Meadows, Trumps vroegere stafchef in het Witte Huis, zich zal gedragen. Hij is aangeklaagd voor zijn rol in het telefoongesprek waarin Trump Georgia’s hoogste verkiezingsfunctionaris Brad Raffensperger onder druk zette de benodigde extra stemmen te ‘vinden’ om Bidens verkiezingszege in Georgia ongedaan te maken. Meadows heeft al een tijdlang niet van zich laten horen. Dat heeft tot speculaties geleid dat hij met justitie samenwerkt.

Trump en zijn medebeklaagden hebben in Georgia ook het nadeel dat zij minder kans hebben zich te verdedigen met het argument dat hun ‘vragen’ over de geldigheid van de uitslag onder het recht op vrije meningsuiting vallen. Maar volgens juridische experts is het twijfelachtig of de rechter in Georgia daarin zal meegaan, aangezien de wetten daar strenger zijn als het gaat om het afleggen van valse verklaringen tegenover overheidsinstanties.