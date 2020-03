Proces tegen Ridouan T. begint, zonder Ridouan T.: ‘Alles aan dit proces is uitzonderlijk’

Zware beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp voor de voortzetting in het grote liquidatieproces Marengo. De zaak draait om een reeks liquidaties die in opdracht van Ridouan T. Beeld ANP

Komt-ie, of komt-ie niet? Dat is de belangrijkste vraag van vandaag toch?

‘Zijn advocaat Ines Weski heeft aangekondigd dat Ridouan zelf niet zal komen. Eerder had zij gezegd van wel. Maar door de wijze waarop hij naar Nederland is overgebracht, zo snel en zonder tussenkomst van de rechter, zijn ze van gedachten veranderd. Dit is een pro forma zitting, geen inhoudelijke behandeling. Dan is een verdachte niet verplicht om te komen.’



Ben je niet benieuwd hoe hij er nu uitziet? Jarenlang hebben we het moeten doen met een foto van een jongeman op een palmenstrand. Na zijn arrestatie verspreidde de politie van Dubai een foto van een oudere man met lang krulhaar en een grijzende baard.

‘Ik ben benieuwd of hij zijn baard nog heeft. In Dubai zat Ridouan maandenlang opgesloten in zijn eigen huis, hij kon de deur niet uit. Dan kan ik me voorstellen dat je je baard laat staan: er is toch niemand die het ziet. Ik was deze week bij een rechtszaak tegen Anouar T., een neef van Ridouan. Die was keurig in driedelig pak. Ik ben nieuwsgierig of Ridouan dat ook zo doet.’

In het Marengo-proces staan zeventien verdachten terecht, die beschuldigd worden van vijf liquidaties. Maar vandaag is helemaal gewijd aan Ridouan T. Waarom is dat?

‘Ridouan is na zijn arrestatie later in het proces gevoegd. Ik denk dat zijn advocaat veel op te merken zal hebben over de gang van zaken tot nu toe. Dat halen ze misschien niet eens in één dag. Bovendien is het nogal een logistieke klus om zestien verdachten naar de rechtbank te brengen.’

Wat mogen we verwachten van Weski?

‘Ik denk dat ze zal zeggen dat ze het niet eens is met de manier waarop Ridouan naar Nederland is overgebracht, zo snel en zonder tussenkomst van een rechter. Ze zal ook wel bezwaar maken tegen bewijsmateriaal dat afkomstig is van crypto-telefoons die door de politie zijn gekraakt. Zij zal er vraagtekens bij plaatsen of dat wel had gemogen.’

Heeft ze daar een punt?

‘Dat is lastig te zeggen. Het kraken van telefoons van criminelen is helemaal nieuw, daar is nog geen jurisprudentie over.’

Ridouan T. wordt niet alleen gelinkt aan liquidaties in het Margengo-proces, zijn naam valt ook in een rechtszaak tegen leden van motorbende Caloh Wago, het grootste moordproces in de Nederlandse geschiedenis.

‘Leden van Caloh Wago zouden zich hebben laten inhuren voor moordopdrachten. In het proces gaat het om alles bij elkaar tien liquidaties. Ridouan zou opdracht hebben gegeven voor negen liquidaties, waarvan er drie daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In die zaak wordt hij tot nu toe nog niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt dat voorlopig niet opportuun omdat hij ook al wordt vervolgd in de Marengo-zaak.’

Als Ridouan daarin wordt veroordeeld komt hij sowieso nooit meer buiten toch?

‘Nee, dan krijgt hij levenslang.’

Dan is er ook nog Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan T. die onlangs is opgepakt in Colombia. Hoe staat het met hem?

‘Saïd zit nog steeds in Colombia, Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hij is wel al verdachte in het Marengo-proces. Tot nu toe gold hij als afwezige, voortvluchtige verdachte. Als Saïd wordt uitgeleverd kan hij ook aan het proces worden toegevoegd.’

Wat we tot nu toe hebben gehoord over het Marengo-proces klinkt nogal macaber: anonieme advocaten, een kroongetuige die gehoord wordt via een verbinding op afstand.

‘Alles aan dit proces is uitzonderlijk. Iedereen die betrokken is bij kroongetuige Nabil. B. vreest voor zijn leven na de moord op zijn vorige advocaat, Derk Wiersum. De stem van de advocaten gaat door een stemvervormer, om onherkenbaar te blijven. Journalisten is gevraagd om de namen van de rechters niet te noemen in hun artikelen, en ook niet die van de Officier van Justitie. Rechtbanktekenaars is verzocht ze niet herkenbaar te tekenen.’

Hoe is het voor een journalist om zo’n proces te volgen?

‘Wij worden binnengelaten via een sluis. Dan moeten we onze schoenen uitdoen en in een scanner staan, net als op Schiphol. Als je als journalist dit proces wil bijwonen moet je je van tevoren aanmelden. Ook dat is uitzonderlijk, want rechtszaken zijn in principe openbaar.’

Voel jij je als journalist daarbij nog wel op je gemak? Misdaadjournalist Martin Kok werd doodgeschoten, op jouw collega John van den Heuvel werd een aanslag beraamd. Ben je niet bang?

‘Nee. Daar heb ik geen reden voor denk ik. Maar je weet het nooit.’