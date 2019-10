Proces tegen motorbende Caloh Wagoh: ‘Een koehandeltje in het vermoorden van mensen’

Eind september 2017 wordt de Belgische zakenman Stefaan B. vermoord. Het OM verdenkt Caloh Wagoh van de liquidatie Beeld Joey Bremer

1. Omvang

‘Dood op bestelling’, vat de aanklager het strafproces ‘Eris’ samen. ‘Sommige mensen geven opdracht hun tuin te laten opknappen. In deze moordclub ging het net zo makkelijk om opdrachten mensen kapot te knallen.’

Eris, met tot dusver veertien verdachten van tien liquidaties, pogingen tot moord en opdrachten daartoe, is nu al groter dan het omvangrijkste moordproces tot dusver: Passage. Ook Passage ging over een reeks liquidaties in de onderwereld. In dat proces werden ‘slechts’ elf verdachten aangeklaagd voor zeven moorden. Het Holleederproces vloeide uit Passage voort.

In Eris staan leden terecht van de motorbende die in 2016 werd opgericht: Caloh Wagoh, wat ‘zwarte woonwagen’ of ‘duistere rijder’ betekent. Het strafproces groeit schrikbarend qua aantal verdachten, doden, moordpogingen en opdrachten tot liquidaties.

‘Op basis van in beslag genomen gegevensdragers – cryptofoons (waarmee versleuteld wordt gecommuniceerd) en computers – zullen nog meer verdachten en moordzaken worden toegevoegd’, zo verwachtte het Openbaar Ministerie vrijdag.

Een van de hoofdverdachten is Caloh Wagoh-president Delano R., die volgens het OM liquidatieopdrachten aannam en voor de uitvoering ervan drie moordcommando’s binnen de motorbende aanstuurde.

Een medeverdachte is de 71-jarige Greg R., die met zijn langjarige misdaadgeschiedenis en vele veroordelingen ook wel de ‘godfather’ van de Nederlandse onderwereld wordt genoemd. Hij zou ‘moordmakelaar’ zijn (doorgeven van liquidatieopdrachten) en een loods hebben gehuurd waarin vluchtauto’s en wapens werden opgeslagen.

Ook Felano D. zou opdrachtgever van moorden zijn. Verder gaat het om uitvoerders: schutters, ‘spotters’ (die in kaart brengen wanneer een beoogd slachtoffer zich waar bevindt), wapenhandelaren en chauffeurs (van spotters en ‘hitmen’).

Naast deze strafzaak probeert het OM Caloh Wagoh te verbieden, zoals eerder ook Hells Angels, Satudarah, No Surrender en Bandidos werden verboden.

2. Kroongetuige

Net als in Passage is ook in Eris een kroongetuige opgestaan. Tony de G. (35) heeft belastende verklaringen over zijn handlangers afgelegd, in ruil voor halvering van de (nog te eisen) straf voor zijn aandeel in de organisatie. Met een kroongetuige hoopt het OM nog zwaardere verdachten op te pakken. Als reden voor het overlopen naar justitie noemt De G.: hij wil blijven leven.

Na zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Jaïr Wessels in Breukelen op 7 juli 2017 vluchtte de kroongetuige naar Spanje. Hij vond dat hij te ver was gegaan, zeker toen hem werd gevraagd meerdere liquidaties uit te voeren, maar was ervan overtuigd dat hij niet ongestraft uit de moordorganisatie kon stappen. ‘Als enige uitweg zag hij: met justitie gaan praten’, zegt het OM.

Op basis van de verklaringen van De G. heeft de recherche eind vorig jaar op meer dan veertig plaatsen, veelal gelieerd aan leden van Caloh Wagoh, invallen en doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn hoofdverdachten Delano R. en Greg R. gearresteerd, en zo’n 700 telefoons en computers in beslag genomen. Wat daarop tot dusver is aangetroffen (zie onder 4) is volgens het OM ‘ontluisterend’.

Sommige (‘kluis’-)verklaringen van deze kroongetuige blijven misschien wel tot in de eeuwigheid geheim, zegt het OM, in verband met de veiligheid van meerdere personen.

3. Ridouan T.

Kroongetuige Tony de G. heeft verklaard dat sommige moordopdrachten aan Caloh Wagoh zijn verstrekt door Ridouan T., de voortvluchtige, meestgezochte cocaïnemiljonair van Nederland. Eerder al bleek dat een van de verdachten in Eris, Gwensly G., het wapen in bezit had dat is gebruikt bij de liquidatie vorig jaar maart van de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. in het strafproces ‘Marengo’ rond Ridouan T. (die bij verstek vervolgd wordt).

Dit maakt dat de processen Eris en Marengo nauw met elkaar zijn verweven. Het OM acht het vooralsnog ‘niet opportuun’ om Ridouan T. ook in deze zaak aan te klagen – hij wordt immers al vervolgd. Het grote verschil in beide zaken: Eris gaat verder waar Marengo stopt. Marengo gaat over liquidaties tussen 9 september 2015 tot januari 2017, toen kroongetuige Nabil B. belastend ging verklaren. Daarna ging Ridouan T. volgens het OM samenwerken met Caloh Wagoh-leider Delano R. De moorden in Eris dateren van medio januari 2017 tot heden. Het OM gaat ervan uit dat de twee kroongetuigen in deze zaken elkaar niet kennen.

4. Bewijs

‘(Ik) geef je 70 (duizend) per hoofd, sir.’

‘Zijn ze niet meer waard? Hahaha.’

‘We verkopen niets aan vijanden, alleen de dood.’

Het zijn teksten die de recherche heeft aangetroffen op cryptotelefoons van verdachten. ‘Ze schijnen licht op nieuwe moordzaken die wij nog niet kenden’, zegt de aanklager. Tussen de 700 in beslag genomen telefoons en computers zitten vier harddisks van hoofdverdachte Delano R. Op verbijsterde toon vertelt de aanklager dat R. alle moordopdrachten die hij kreeg en uitzette, lijkt te hebben gefilmd – de suggestie wordt gewekt dat hij er een kick van kreeg. Er zijn filmpjes en foto’s aangetroffen waarop een duim (vermoedelijk van Delano) is te zien die via de telefoon teksten intypt in een schriftelijke conversatie over liquidatieopdrachten. ‘De gesprekken zijn bij de wilde spinnen af’, zegt de officier. ‘Alsof het om Brabantse worstenbroodjes gaat, wordt gesproken over het doodmaken van mensen. Tegen betaling. Een soort handjeklap. Deze verdachten drijven een koehandeltje in het vermoorden van mensen.’

De teksten bevestigen volgens het OM veel verklaringen die de kroongetuige eerder heeft afgelegd.

Ook verdachte Gwensly G. lijkt te kicken op geweld. Op zijn telefoon zijn foto’s gevonden waarbij hij steeds een machinepistool in zijn handen heeft. ‘Ik heb weleens even een wapen vastgehouden’, heeft hij daarover verklaard. En ‘het kan wel zo zijn dat ik weleens een op een vuurwapen lijkend voorwerp tegen het het hoofd van mijn vriendin heb gezet, om haar bang te maken.’ Haar door hem gebroken neus – waar ook foto’s van zijn – is in het ziekenhuis inmiddels rechtgezet.

5. Derk Wiersum

‘De maatschappij is ontregeld. De implicaties zijn groot: de rechtsorde wordt ondermijnd door de gruwelijke aanslag op het leven van advocaat Derk Wiersum’, begint de officier van justitie vrijdagochtend haar betoog.

De kroongetuige die Wiersum bijstond, Nabil B., ‘lijkt verbonden met deze strafzaak’. De aanklager ‘moet constateren’ dat het verdriet en de woede om deze moord binnen en buiten de rechtszaal groot zijn. Ook het Openbaar Ministerie is geschokt, vervolgt ze. ‘Maar laat één ding in elk geval gezegd worden: wij zullen doorgaan.’

Dat dit niet makkelijk is, blijkt ’s ochtends vroeg al uit het feit dat alle toegangswegen naar de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol-Oost wemelen van politie en marechaussee. Eerder al werd bekend dat alle betrokkenen bij het onderzoek naar Ridouan T. extra worden beveiligd. Bij binnenkomst wordt alle journalisten verzocht: ‘Wil je alsjeblieft de namen van de twee aanklagers niet vermelden?’

Het proces gaat nog jaren duren. Alleen al op het onderzoek naar de telefoons en pc’s van de verdachten zitten dertig rechercheurs, en alleen al op de vier harddisks van hoofdverdachte Delano R. staan miljoenen bestanden, zegt de officier. ‘Dit wordt een hell of a job.’

Ze verwacht dat de inhoudelijke behandeling pas in 2021 gaat beginnen.