Proces tegen ‘meisjesronselaar’ Epstein is begonnen: wat staat Ghislaine Maxwell te wachten?

Ghislaine Maxwell in 2013. Beeld AP

Epstein, die eerder al eens veroordeeld was wegens betaalde seks met minderjarige meisjes, zat vast in afwachting van een nieuw proces wegens misbruik, toen hij in zijn cel zelfmoord pleegde.

Na zijn arrestatie verdween Maxwell, die in de jaren negentig een relatie met hem had, spoorloos. Zij werd een jaar later in New Hampshire aangehouden, waar zij ondergedoken zat in een villa die zij had gehuurd.

Maagdeneilanden

Maxwell verscheen maandag met een wit mondkapje op in de federale rechtbank in Manhattan voor haar proces. De 59-jarige Maxwell wordt ervan verdacht dat zij tussen 1994 en 2004 tal van meisjes ronselde voor Epstein en hen liet overvliegen naar diens huis in New York, zijn privé-eilandje in de Maagdeneilanden en verscheidene andere locaties waar hij seks had met de meisjes. Als zij op alle punten van de aanklacht schuldig wordt bevonden, kan Maxwell tachtig jaar gevangenis krijgen.

De aanklacht is gebaseerd op de verklaringen van vier vrouwen die zeggen dat zij door Epstein zijn misbruikt, toen zij nog minderjarig waren. Zij worden in de aanklacht aangeduid als Minor Victim-1, Minor Victim-2, Minor Victim-3 en Minor Victim-4. Verwacht wordt dat de aanklagers nog meer slachtoffers van Epstein zullen oproepen als getuigen.

De vrouw die wordt opgevoerd als Minor Victim-1 zou veertien jaar zijn geweest, toen Maxwell haar in contact bracht met Epstein. Zij zou haar langzamerhand hebben aangemoedigd tot seksuele handelingen met de multimiljonair, waarbij ze volgens de aanklacht soms zelf ook aanwezig was.

Volgens de aanklacht bouwde Maxwell een vriendschappelijke relatie op met de meisjes door hen mee te nemen naar de bioscoop en te overladen met cadeautjes, die gaandeweg steeds pikanter werden, zoals sexy ondergoed. Ook sneed ze in haar gesprekken steeds vaker seksuele onderwerpen aan.

Het Metropolitan Detention Center waar Ghislaine Maxwell vastzit. Beeld AFP

‘Maxwell deed zich tegenover de meisjes voor als iemand die ze konden vertrouwen. Maar in werkelijkheid maakte ze hen klaar om seksueel te worden misbruikt door Epstein en in sommige gevallen door haarzelf’, vatte de New Yorkse openbaar aanklager het bij Maxwells arrestatie samen.

Giuffre

Opvallend is dat het meest bekende slachtoffer van Epstein, Virginia Giuffre, ontbreekt in het lijstje van getuigen. Zij heeft een proces aangespannen tegen de Britse prins Andrew, die bevriend was met Epstein. Prins Andrew zou seks met haar hebben gehad, toen zij nog maar zeventien was. Andrew zelf zegt dat hij Giuffre nooit heeft ontmoet, hoewel er een foto is waarop hij staat met zijn arm om Giuffres middel.

De aanklagers hebben aangekondigd dat zij bij hun aanklacht gebruik zullen maken van een boekje van Maxwell met allerlei namen van mensen met wie zij contact onderhield. Dat kon nog wel eens een onaangename ervaring worden voor tal van bekende mensen. Maxwell, de dochter van de vroegere Britse mediamagnaat en fraudeur Robert Maxwell, verkeerde in de hoogste societykringen in de VS en Groot-Brittannië.

Epstein zelf nodigde ook regelmatig beroemde Amerikanen uit naar zijn privé-eilandje en zijn ranch in New Mexico, maar zij ontkennen stuk voor stuk dat zij ook maar iets wisten van zijn dubieuze praktijken.

Aantijgingen

Maxwell spreekt alle aantijgingen tegen. Haar advocaten betogen dat zij terechtstaat als een soort plaatsvervanger van Epstein. Nu hij door zijn dood niet meer voor de rechter kan komen, moet Maxwell voor zijn daden boeten, is hun redenering.

Volgens hen speelt daarbij ook mee dat een federale aanklager in Florida in 2007 in een eerder proces tegen Epstein wegens misbruik een wel heel gunstige deal met hem sloot. In ruil voor een bekentenis mocht hij zijn straf uitzitten in een privé-vleugel van de gevangenis van Palm Beach waar hij zijn dagelijkse werk als financier kon voortzetten. Na nog geen vier maanden kwam hij al op vrije voeten.

Maxwells advocaten hebben ook laten doorschemeren dat zij de betrouwbaarheid van de herinneringen van de getuigen na zoveel tijd in twijfel zullen trekken.

Verwacht wordt dat het proces zeker zes weken zal duren.