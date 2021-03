Proces tegen Bouterse om Decembermoorden mag doorgaan, oordeelt Krijgsraad

Desi Bouterse komt aan bij de rechtbank. Beeld ANP

Een van de bezwaren van advocaat Kanhai betrof de amnestiewet die het parlement van Suriname aannam ten tijde van Bouterses presidentschap. Onder die wet zou Bouterse niet vervolgd kunnen worden. De Krijgsraad echter veegde de wet eerder van tafel en liet opnieuw weten gerechtigd te zijn de wet te verwerpen.

Met het afwijzen van de bezwaren is een zoveelste poging tot blokkade van het proces gestrand. De zaak tegen Desi Bouterse en andere verdachten loopt al sinds 2007. De 75-jarige Bouterse is in de veroordeling in eerste aanleg aangewezen als de hoofdschuldige van de moord op vijftien prominente Surinamers.

In 1980, een kleine vijf jaar nadat Suriname onafhankelijk van Nederland was geworden, greep een groep militairen onder leiding van Desi Bouterse de macht. Op 8 december 1982 zijn vijftien tegenstanders van dat militaire bewind, onder wie zakenlieden en journalisten, in Fort Zeelandia gemarteld en geëxecuteerd.

Bouterse en zijn advocaat hebben nog niet op de beslissing van de Krijgsraad gereageerd. Hugo Essed, de advocaat van de nabestaanden, riep na afloop van de zitting de Krijgsraad op de zaak ‘voortvarend’ voort te zetten. De nabestaanden van de slachtoffers wachten al meer dan 38 jaar op gerechtigheid.

De volgende zitting is 30 april.