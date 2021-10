Proces over een dramatische ontgroening, drie jaar na gewelddadige dood van student Sanda Dia

De 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia. Beeld Tim Dirven

Wie was Sanda Dia?

Sanda Dia was 20 jaar toen hij in december 2018 meedeed aan de ontgroening bij studentenclub Reuzegom, die hij niet zou overleven. De zoon van een Senegalees-Belgisch koppel studeerde al twee jaar in Leuven, maar zag deze vereniging als een manier om een goed netwerk aan zijn studententijd over te houden. Bij Reuzegom zaten jongens die later advocaat, rechter, politicus, notaris of arts zouden worden, net als hun ouders. De vader van Sanda werkte bij de DAF-fabriek aan de lopende band, en de jongen dacht dat hij het verder zou kunnen schoppen als hij de juiste connecties had.

Wat gebeurde er tijdens de ontgroening?

De ontgroening van in totaal drie studenten, duurde twee dagen. Op de eerste dag kregen zij liters alcohol te verstouwen, en ‘s nachts werd de waterleiding in Sanda’s studentenhuis afgesloten, zodat hij moeilijk kon herstellen.

Op de tweede dag trokken de studenten naar een blokhut in Vorselaar, iets ten oosten van Antwerpen. Daar werden de feuten gedwongen grote hoeveelheden visolie te drinken, en een brouwsel waar met een blender levende goudvissen en muizen waren gemengd. De jongens moesten ook een put graven die werd gevuld met ijswater, en daarin urenlang blijven staan.

Hoe is Sanda Dia overleden?

De lichaamstemperatuur van Sanda daalde tot 27 graden, en pas na lange tijd werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij enkele dagen later, op 7 december, aan meervoudig orgaanfalen. De Reuzegommers hadden ondertussen alle sporen bij de blokhut en in het studentenhuis van Sanda gewist, evenals de foto’s en filmpjes die zij op hun telefoon van de ontgroening hadden gemaakt. Dankzij grondig speurwerk van de politie kwam dit weer boven water.

De vader van Sanda Dia, Ousmane Dia, en zijn partner na de eerte zitting van het proces in september. Beeld BELGA

Wie worden er vervolgd?

In totaal 18 leden van Reuzegom staan terecht voor onder andere onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, schuldig verzuim, en inbreuken op de dierenwelzijnswet. De beklaagden kunnen tot vijftien jaar cel krijgen.

De Vlaamse krant De Morgen maakte een overzicht van alle verdachten, en wat opvalt is dat hun ouders bijna allemaal succesvol zijn als advocaat, magistraat of tandarts. De jongens zagen zichzelf als ‘de potentiële elite’ van Vlaanderen, zo blijkt uit een gerechtelijk document.

De vereniging is ondertussen opgeheven, en van de KU Leuven kregen de betrokken leden indertijd een taakstraf. Ondertussen zijn elf van de achttien verdachten afgestudeerd, en begin dit jaar besloot de universiteit dat de rest zou worden geschorst - sommigen zelfs definitief.

Waarom duurt het zolang voordat het proces begint?

Formeel is dit op 24 september begonnen, maar dat was een zitting waarop de agenda van het proces werd bepaald: dinsdag worden er voor het eerst getuigen gehoord, en vanaf 22 april 2022 wordt er gepleit. Het vonnis volgt op zijn vroegst in mei dat jaar.

De zaak is op meerdere momenten vertraagd. Eigenlijk zou de raadkamer september vorig jaar al een startdatum prikken, maar de verdediging vroeg toen om bijkomend onderzoek. Dat was na negen maanden klaar, maar toen werd er door de advocaat van een van de verdachten een wrakingsverzoek ingediend tegen de raadkamervoorzitter: deze zou vooringenomen zijn. Dit werd een maand later afgewezen.

Even dreigde nog meer vertraging omdat een van de zittende rechters is gebonden aan de KU Leuven, maar zij heeft zich van de zaak teruggetrokken.

Wat verwacht de familie van Sanda Dia van het proces?

Zij waren ontzet over de vertragingen, omdat zij hopen dat de vragen waar zij mee zitten, eindelijk beantwoord worden. ‘Wie heeft welke handelingen uitgevoerd, waarom hebben de Reuzegommers bepaalde keuzes gemaakt en hoe waren de laatste uren van Sanda’, vertelde zijn broer in een interview met De Morgen.