Proces ontvoering peuter Insiya mag doorgaan, oordeelt de rechtbank

Het proces over de ontvoering van het meisje Insiya mag doorgaan van de rechtbank, hoewel vader Hemani – de opdrachtgever van de kidnap – nog steeds niet is verhoord.

Archiefbeeld uit 2016 van een Amber Alert over Insiya in Düsseldorf. Beeld ANP

De rechtbank in Amsterdam is maandag begonnen met de feitelijke behandeling in de ontvoeringszaak van het meisje Insiya, die in 2016 in Amsterdam met geweld werd ontvoerd door een groep mannen, in opdracht van haar vader. De verdediging had aangedrongen op aanhouding van de zaak omdat de vader, die zich met het kind in India bevindt, nog altijd niet is verhoord. Maar volgens de rechters duurt de zaak al lang genoeg.

Voor het proces zullen drie extra zittingsdagen worden gepland in mei 2019, voor het geval vader Hemani alsnog kan worden gehoord. Daarvoor staat een rechtshulpverzoek uit bij de autoriteiten in India. Maar het land heeft nog niet formeel bevestigd medewerking te zullen verlenen en het blijft onduidelijk op welke termijn het verhoor zal plaatsvinden. Een verzoek om uitlevering van Hemani heeft India afgewezen.

Oud-commando

Vijf mannen en een vrouw staan terecht voor betrokkenheid bij de ontvoering van de destijds 2-jarige Insiya Hemani. Naar een zevende verdachte, Imran S., loopt een uitleveringsverzoek aan Irak. Het kind werd op 29 september 2016 uit de handen van haar oma gerukt in een woning in de Watergraafsmeer, in Amsterdam-Oost. Meerdere mannen maakten het kind met geweld los van haar grootmoeder. De ontvoering werd acht maanden lang met militaire precisie voorbereid. Er werden medeplichtigen van over de hele wereld ingevlogen, waaronder een Britse oud-commando.

Op deze eerste zittingsdagen zijn slechts twee verdachten, Willem V. en Daniel C. aanwezig. De rechtbank heeft een ‘bevel persoonlijke verschijning’ uitgevaardigd aan de overige verdachten. Dat betekent dat de rechtbank het ‘zeer belangrijk’ vindt dat de verdachten aanwezig zijn. Maar op het bevel staan geen sancties. Op het door het Openbaar Ministerie gevraagde ‘bevel medebrenging’ staan wél sancties.

Volgens de verdediging schoot de rechter-commissaris tekort in zijn inspanningen om medewerking van de Indiase autoriteiten te verkrijgen en de vader te verhoren. Zo zou te lang zijn gewacht met het indienen van het rechtshulpverzoek aan India. In een uitzonderlijke zet werd zowel de rechter-commissaris als een medewerker van de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS), belast met het rechtshulpverzoek, door de rechter gehoord over de gang van zaken in het contact met de Indiase autoriteiten.

Voogdijzaak

Vader Hemani, een steenrijke Indiase zakenman, woont sinds de ontvoering met zijn dochter in India. Ondertussen ijvert de moeder van het kind, de Nederlandse Nadia Rashid, onverminderd voor het heroveren van de ouderlijke macht. Zij was maandag aanwezig in de rechtbank met haar moeder en broer. Haar ex Hemani stelt dat juist dat Rashid het kind naar Nederland ontvoerde en dat hij rechtvaardig handelde door het kind naar hem te laten terugkeren.

De rechtbank in Den Haag verklaarde zich in februari onbevoegd om een beslissing te nemen in de voogdijzaak. Die zou te nauw verbonden zijn met India om in Nederland te worden uitgevochten. Eind 2017 had diezelfde rechtbank nog besloten dat de voogdij de moeder toekwam. In maart kwam ook een Indiaas hof terug op een eerder besluit: het meisje mocht toch bij haar vader in India blijven.

Hoogste niveau

De dramatische en slepende ontvoeringszaak kreeg de afgelopen jaren aandacht tot op het hoogste niveau. Zo maakte premier Rutte de ontvoering dit jaar aanhangig bij zijn Indiase ambtgenoot Narendra Modi, hoewel hij weigerde mededelingen te doen over de inhoud van hun gesprek. In mei vroeg Rashid in een brief en met een videoboodschap – ‘van moeder tot moeder’ – steun van koningin Maxima. In een reactie aan Rashid betuigde Maxima haar medeleven en noemde zij het ‘schrijnend’ dat een moeder haar dochter moest missen. ‘Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zet zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen,’ voegde de koningin daar heel formeel aan toe.