Proces aanslagen Brussel en Zaventem begint met discussie over ‘mensonterende kooien’

Advocaten voor de afscheidingen van kogelwerend glas waarachter de verdachten van de terreuraanslagen in België plaats zouden moeten nemen. Beeld Eric Lalmand / BELGA

Eigenlijk zou de zitting van maandag niet meer dan een formaliteit zijn, waarbij de exacte agenda van het proces wordt bepaald. Het loopt echter uit op een turbulente dag waarbij één vraag centraal staat: mogen de verdachten wel in ‘mensonterende kooien’ in de zaal zitten?

Hoe zat het ook alweer met de aanslagen in Brussel en op Zaventem.

Rond 08.00 ’s morgens gaan er op 22 maart 2016 twee bommen af bij de incheckbalie op het vliegveld van Zaventem, en een uur later vond er ook een aanslag plaats op de metro in het station Maalbeek in de Belgische hoofdstad. Het openbare leven in Brussel ligt volledig stil, de terreurdreiging wordt opgeschroefd naar het hoogste niveau, en in heel België worden huiszoekingen gedaan. In totaal vallen er 32 doden en honderden gewonden. Ook de drie daders komen om het leven.

Op camerabeelden is een dader te zien die zichzelf op het laatste moment bedenkt en ervandoor gaat. Er ontstaat daarop een klopjacht op Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, die in april 2017 wordt gearresteerd.

Het drama vindt ongeveer vier maanden na de terreuraanvallen in Parijs plaats, waarbij 130 mensen om het leven komen. Deze aanslagen zijn het werk van dezelfde terreurcel.

Wie zijn de verdachten?

In totaal staan er tien mensen terecht, van wie er negen in levenden lijve aanwezig zijn – het vermoedelijke brein van de aanslagen, Oussama Atar, is waarschijnlijk in Syrië om het leven gekomen.

De bekendste verdachte is de 32-jarige Salah Abdeslam, die ook deelnam aan de aanslagen in Parijs. Hij overleeft deze omdat zijn bomgordel defect is, en slaat op de vlucht. Vier dagen voor de aanslagen in Brussel worden gepleegd, wordt Abdeslam opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. Op 29 juni is hij door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar hij wordt ook in Brussel berecht omdat het hier gaat om andere feiten. Na het proces wordt Abdeslam weer naar Frankrijk overgebracht.

Andere verdachten zijn Mohamed Abrini en Osama Krayem – deze laatste bedenkt zich, net als Abrini, op de dag van de aanslagen en spoelt zijn rugzak vol explosieven door in het toilet. Ook staan er mannen terecht die wapens zouden hebben geleverd, of anderszins logistieke hulp hebben verleend.

Waar wordt het proces gehouden?

In het voormalige hoofdkwartier van de Navo in Brussel. Het proces kan hier vanuit tien verschillende zalen gevolgd worden: er is de hoofdzittingszaal, een zaal voor publiek en voor pers, en er zijn zeven zalen waar burgerlijke partijen, hun naasten en advocaten de zaak kunnen volgen op grote schermen. Via een videoverbinding is vanuit deze zalen interactie mogelijk met de hoofdzaal.

Wanneer begint het proces?

Maandag wordt een voorbereidende zitting gehouden. Onder normale omstandigheden is dat niet meer dan een formaliteit, waarbij de exacte agenda wordt bepaald en bijvoorbeeld de lijst van getuigen wordt opgesteld. Deze keer wordt er echter hevig discussie gevoerd over de ‘glazen kooien’ in de rechtszaal, waarin de verdachten tijdens het proces plaats moeten nemen.

Volgende maand, op maandag 10 oktober, wordt de jury samengesteld: dat zijn twaalf burgers en 24 plaatsvervangers die worden geloot uit een totaal van zeshonderd mensen die zich op deze datum moeten melden in de rechtszaal. Op donderdag 13 oktober begint het echte proces, en dat zal naar schatting zo’n negen maanden duren.

Wat is er precies aan de hand met die ‘glazen kooien’?

De verdachten moeten plaatsnemen in negen speciale boxen die door kogelwerend glas worden afgescheiden van elkaar, en van de zittingszaal. Zij kunnen via spreekgaten en een intercomsysteem contact hebben met hun advocaten. Volgens hun advocaten zitten zij op deze manier ‘als beesten in een glazen kooi’.

‘Wat moet de jury denken van mensen die blijkbaar zo gevaarlijk zijn dat ze in kooien worden opgesloten?’, luidt de klacht. ‘Hierin sluit je zelfs geen dieren op.’ Het opvallendste moment maandag is als Sofien Ayari, één van de verdachten, met zijn vuisten bonkt op de glazen ruit voor hem.

De advocaten verwijzen naar het proces over de aanslagen in Parijs waar alle verdachten samen in één ‘kooi’ zaten, en het contact met de advocaten makkelijk was. De aanklagers stellen dat het moeilijker wordt om de verdachten uit elkaar te houden als zij allemaal in dezelfde kooi zitten, er bij één grote ruimte minder plek in de zaal overblijft voor burgerlijke partijen, en er in oktober en november een risico is op coronabesmettingen. Voorzitter Laurence Massart zal vrijdag de knoop doorhakken: weghalen, verbouwen, of laten staan.