Problemen op stroomnet deels veroorzaakt door bedrijven die onnodig ruimte bezet houden

De Amercentrale in Geertruidenberg. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wat is er aan de hand?

Het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg zit ‘vol’, meldde beheerder Tennet woensdagavond. Een van de verklaringen is dat het netwerk van zogenoemde 380-kilovoltverbindingen (de elektriciteitssnelwegen met hoge masten) in dit deel van het land relatief dungezaaid is. Tennet werkt al lange tijd aan een verbeterde verbinding tussen Borssele en Tilburg, maar de aanleg daarvan heeft vertraging opgelopen, onder meer door gesteggel met aannemer Heijmans en door bezwaren van omwonenden.

Tegelijk groeit de regio hard. Onder meer rond steden als Den Bosch en Eindhoven explodeert de vraag naar elektriciteit. Verder is industriecluster Chemelot bezig te elektrificeren: processen die nu nog lopen op fossiele brandstoffen worden meer en meer elektrisch. Het gaat om grote hoeveelheden energie, die goeddeels via het hoogspanningsnet moeten worden aangevoerd.

De laatste maanden zag Tennet het aantal aanvragen voor aansluitingen hard groeien. Er werd voor 800 megawatt vermogen gereserveerd. Dat is ongeveer vier keer zoveel elektriciteit als Den Bosch verbruikt. Hiermee kwam de grens van het hoogspanningsnet ‘ineens’ in zicht.

Waarom is dit niet voorzien?

Op de keper beschouwd kan het net de aanvragen best aan en is het een administratief probleem. Dit zit zo: beheerders van stroomnetten sluiten contracten af op basis van een maximaal vermogen. Zo kan een klant er op basis van zijn contract op rekenen dat hij altijd dat maximale vermogen beschikbaar heeft. Maar veel afnemers draaien maar zelden op volle kracht. Net zoals in huis bijna nooit de oven, de wasmachine, de droger en de inductiekookplaat tegelijk aanstaan. Er zit dus veel lucht in het systeem. Tennet mag alleen niet meer ‘verkopen’ dan zijn netwerk maximaal aankan. Dus vangen nieuwe klanten sinds woensdag bot.

Bedrijven zijn aan het ‘handdoekje leggen’. Wat is dat?

De hoge gasprijzen en de onzekerheid of er voldoende aardgas is in de toekomst hebben de wens tot elektrificatie versneld. Doordat bedrijven zien aankomen dat het steeds krapper wordt op het stroomnet en ze in de toekomst hun processen willen vergroenen, reserveren ze alvast een plekje, om straks niet achter het net te vissen.

Tennet noemt dit ‘handdoekje leggen’. Net zoals hotelgasten ’s ochtends vroeg alvast hun handdoek op de strandstoel leggen, om na het ontbijt verzekerd te zijn van een plekje aan het zwembad. ‘Onwenselijk’, aldus een woordvoerder. Maar wel begrijpelijk. Bedrijven worden enerzijds door de overheid gedwongen te vergroenen en lopen aan de andere kant tegen wachtrijen aan.

Het probleem is dus virtueel?

In feite wel. Er zijn momenteel genoeg strandstoelen voor iedereen. Maar doordat iedereen zijn plekje reserveert, kunnen nieuwe bedrijven zich niet meer aanmelden. En dat is wel degelijk een écht probleem. De provincies Noord-Brabant en Limburg zeggen te vrezen voor het vestigingsklimaat. Als er geen nieuwe bedrijven bij kunnen, schaadt dat immers de bloeiende economie. Hoewel de bouw van woonwijken volgens Tennet vooralsnog geen gevaar loopt, kunnen er mogelijk geen ziekenhuizen of supermarkten worden neergezet, omdat die geen aansluiting krijgen. Zo wordt een zogenaamd papieren probleem ineens reëel.

Ook moet het stroomnet veel sneller uitgebreid dan tot nu toe gebeurt: het is al lang bekend dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren enorm stijgt. Dat er nu al zulke grote problemen zijn, is ook een gevolg van slecht management.

Zijn er nog meer provincies die binnenkort vol zitten?

Op lagere stroomnetten speelt het probleem al langer. In de provincie Noord-Holland en rond Amsterdam is de situatie ‘tricky’, aldus Tennet.

Zijn er oplossingen?

Zeker. Lang niet alle bedrijven gebruiken het maximale vermogen dat hun contract belooft. Tennet en ook beheerders van onderliggende stroomnetten willen met deze bedrijven in gesprek. De vraag is of ze een deel van het ongebruikte vermogen al dan niet tegen betaling willen ‘teruggeven’. Deze ondernemingen kunnen er dan niet meer altijd op rekenen dat ze hun maximale vermogen kunnen gebruiken. Er komt dan ruimte beschikbaar voor nieuwkomers.

Kunnen netbeheerders dit afdwingen?

Wil een bedrijf niet meewerken, dan hebben ze ‘geen poot om op te staan’, aldus Tennet.

Dat is toch raar?

Ja, zeggen netbeheerders. En ze vinden energieminister Jetten aan hun zijde, die vreest dat de energietransitie gevaar loopt. Hij werkt daarom aan een aanpassing in de Energiewet, die uitgaat van het principe ‘use it or lose it’ (wie zijn toegezegde vermogen niet gebruikt, moet het weer inleveren zodat anderen het kunnen gebruiken), aldus zijn woordvoerder. Alleen gaat het voorstel pas aan het eind van het jaar naar de Kamer en duurt het dus nog even voordat er een wet is. Bedrijven die staan te springen om een stroomaansluiting schieten hier nu niets mee op. En deze oplossing is tijdelijk, er moet vooral snel capaciteit bijgebouwd worden. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat trok dinsdag het boetekleed aan en zei dat investeringen in het stroomnet ‘te traag op gang zijn gekomen’.

Kan ik zelf iets doen? Bijvoorbeeld de vaatwasser en wasmachine op een ander moment aanzetten?

Alle beetjes helpen, maar dit gaat het probleem op het hoogspanningsnet niet oplossen. Stroomnetten in de wijk zijn er mogelijk wel mee geholpen. Nu gebeurt het geregeld dat zonnepanelen op daken in woonwijken op zonnige dagen in het voorjaar enorme hoeveelheden elektriciteit produceren, terwijl de bewoners een paar kilometer verderop op kantoor zitten. Steeds vaker lukt het niet om de stroom uit de wijken op de plek te krijgen waar wel vraag is. Het gevolg is dat omvormers van zonnepanelen zichzelf uitschakelen, omdat de spanning te veel oploopt. Hierdoor halen bewoners (een beetje) minder opbrengst uit hun panelen en wordt potentiële groene elektriciteit weggegooid.

Als iedereen zijn wasmachine, vaatwasser en droger (en liefst ook de e-auto) in de zomer rond het middaguur aanzet, wordt de opgewekte stroom direct in de buurt gebruikt, waardoor de kans op overbelasting van het netwerk afneemt.