Problemen na storm grotendeels opgelost, eerste ruwe schatting schade 50- à 100 miljoen

In de Haarlemse Molijnstraat, waar vijf huizen werden vernield door omvallende bomen, is het opruimen begonnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Aan het begin van de middag waren alle wegen vrijgegeven, op één rijstrook op de A22 bij IJmuiden na: volgens Rijkswaterstaat duurt het tot in de middag voordat de tunnelbuis weer vrij is van ‘takken en rotzooi’. Ook het treinverkeer rijdt sinds donderdagochtend weer vrijwel als vanouds. Alleen tussen Santpoort Noord en Beverwijk rijden donderdag tot zeker 16.30 uur geen treinen vanwege herstelwerkzaamheden.

Woensdagavond was het nog maar de vraag hoe lang het zou duren om de schade aan het spoor te herstellen. Op veel plekken lagen omgevallen bomen en afgewaaide takken. Met name rond Groningen veroorzaakte dat problemen. De NS liet zogeheten schouwtreinen stapsgewijs door getroffen gebieden rijden om de schade op te nemen, waarna ProRail de nodige reparaties uitvoerde. Dat is voorspoedig verlopen.

Gemelde schade ‘valt vooralsnog mee’

Nationale Nederlanden, met onder andere Ohra en ABN Amro Verzekeringen als dochterbedrijven, zei eerder op donderdag na zeshonderd meldingen dat de schade ‘vooralsnog meevalt’. De meeste meldingen kwamen uit Noord-Holland, Flevoland en Friesland.

Op basis van rekenmodellen schat het Verbond van Verzekeraars dat er zo’n 50- tot 100 miljoen euro verzekerde schade is aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen. Dit bedrag kan nog oplopen, benadrukt algemeen directeur Richard Weurding in een persverklaring. ‘Onze modellen geven nu een bedrag aan op basis van historische data. Dit is een eerste schatting.’

‘Mijd beschadigde bossen’

In de Nederlandse natuur zijn de gevolgen van de storm nog altijd goed merkbaar. Het gaat nog dagen, zo niet weken duren voordat alle hout van wandel- en fietspaden is verwijderd, waarschuwt Staatsbosbeheer.

Fietsers en wandelaars krijgen dan ook het advies om beschadigde bossen voorlopig te mijden, ook omdat er nog loshangende takken naar beneden kunnen komen. Uit voorzorg heeft Natuurmonumenten donderdag Buitenplaats Beeckestijn in Velsen en een van de ingangen van Nationaal park Zuid-Kennemerland zelfs afgesloten.

Boswachters zijn nog bezig met het opmaken van de stormschade, maar het is al duidelijk dat de bossen in Noord-Holland het zwaarst getroffen zijn. Zo zijn er in het Purmerbos bij Purmerend meer dan honderd bomen omgewaaid.

Het openbaar vervoer in Amsterdam, waar tientallen bomen omver waaiden, had donderdag geen last meer van de storm, op één beschadigde tramleiding na. Ook alle parken in de hoofdstad zijn weer open: volgens de gemeente zijn hier meer dan honderd bomen omgewaaid, die allemaal worden herplant.

Rond het Noord-Hollandse Zwanenburg kampte drinkwaterbedrijf PWN donderdag nog met een lek dat ontstond door een boom die op een belangrijke leiding viel. Dit merken huishoudens in de omgeving aan een lage waterdruk.