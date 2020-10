Problemen in het zuivelschap: plantaardige ‘yoghurt’ mag geen yoghurt heten en is omgedoopt tot ‘yog’

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Eind augustus plofte er bij Abbot Kinney’s, producent van veganistische ‘yoghurts’ op basis van kokos, haver en amandel, een brief op de mat van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de brancheorganisatie van de zuivelindustrie. Het bedrijf werd hierin te verstaan gegeven dat het moest ophouden de naam yoghurt te gebruiken voor zijn plantaardige producten, omdat dit onrechtmatig zou zijn. Voor de goede orde: de term yoghurt staat niet op de verpakking, die aanduiding wordt alleen gebruikt op de website.

‘Wij zagen er geen probleem in’, zegt Gijs van Maasakkers, medeoprichter van Abbot Kinney’s dat actief is in een aantal Europese landen. ‘Maar de NZO ziet ons kennelijk als concurrent. Daarom dringen zij erop aan de wetgeving op dit gebied te handhaven.’

NZO-woordvoerder René van Buitenen bevestigt dat de brief is gestuurd. ‘Wij hebben Abbot Kinney’s erop geattendeerd dat het gebruik van de naam yoghurt voor plantaardige producten een inbreuk is op de voedingsmiddelenwetgeving.’ Volgens hem is de wet duidelijk: in het Warenwetbesluit Zuivel staat dat de aanduiding yoghurt ‘uitsluitend mag worden gebezigd voor het uitsluitend uit koemelk door doelmatige verzuring met behulp van micro-organismen van yoghurt-cultuur verkregen vloeibare zuivelproduct’. ‘Echte’ yoghurt is van koemelk, plantaardige yoghurt is dat niet.

Plantaardige variatie op yoghurt

De brief is opmerkelijk, omdat de NZO drie jaar geleden een zaak verloor tegen Alpro, onderdeel van zuivelconcern Danone en producent van zuivelvervangers op basis van onder meer soja, zoals yoghurt. Alpro noemt het product in kwestie een ‘plantaardige variatie op yoghurt’.

Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat die benaming is toegestaan. Volgens de rechters is de angst ongegrond dat de consument zou denken dat het bij Alpro-producten zou gaan om ‘echte’ zuivelproducten in plaats van plantaardige. De NZO ging tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad en werd in het ongelijk gesteld.

Dat klopt, beaamt Van Buitenen. Maar, zegt hij: Abbot Kinney’s noemt zijn producten kokos- en amandelyoghurt. ‘Dat gaat een stapje te ver.’ Kokosmelk mag wel, kokosyoghurt dus niet. ‘Het is lastig om door het web van regelgeving een goede naam voor een product te bedenken’, zucht Van Maasakkers van Abbot Kinney’s .

Er zijn bedrijven die het probleem omzeilen door fantasienamen te gebruiken. Albert Heijn bijvoorbeeld noemt zijn yoghurt op plantaardige basis ‘yochurt’. De supermarkt heeft ook ‘kwarq’ in de aanbieding.

Schnitzelgate

De affaire doet denken aan ‘schnitzelgate’ van jaren geleden toen parlementariërs van CDA en VVD bezwaar maakten tegen termen als ‘kipstuckjes’, ‘gehackt’ en ‘speckjes’ op vleesvervangers van de Vegetarische Slager, tegenwoordig onderdeel van Unilever. Die zaak liep met een sisser af, zegt Niko Koffeman, een van de mede-oprichters: de minister zag er geen probleem in. Het leverde de Vegetarische Slager wel een omzetstijging op van 25 procent.

Maar schnitzelgate krijgt mogelijk een vervolg: in oktober stemt het Europees Parlement over een voorstel om namen als worstjes en hamburgers te verbieden voor plantaardige producten. Dat zou ook gelden voor termen als sojayoghurt. ProVeg, een ngo die plantaardige voeding promoot, is daar een petitie tegen begonnen.

Abbot Kinney’s wil daar niet op wachten, zegt Van Maasakkers. ‘Die brief heeft ons aan het denken gezet.’ Hun product heet voortaan ‘yog’, zonder ‘hurt’, dat in het Engels pijn betekent. ‘Want onze producten zijn vrij van dierenleed en minder pijnlijk voor de planeet.’