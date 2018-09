Problemen computersysteem Belastingdienst waren begin vorig jaar al bekend

De leiding van de Belastingdienst wist al begin vorig jaar dat het misging met de schenk- en erfbelasting. Maar pas in november hoorde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) van de problemen, blijkt uit documenten die RTL Nieuws en Nieuwsuur hebben opgevraagd onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WoB).

De Belastingdienst stapte vorig jaar over op een nieuw computersysteem om de schenk- en erfbelasting te incasseren, maar die overgang pakte verkeerd uit. Na de overgang naar het nieuwe systeem voor schenk- en erfpachtbelasting, is terugvallen op het oude systeem is geen optie.

De afhandeling van aangiften raakte door technische problemen achterop, waardoor de fiscus honderden miljoenen aan belastinggeld nog niet heeft geïnd. Maar het 'acute continuïteitsgevaar' waarvoor de ambtenaren hun directeur waarschuwden, kwam de verantwoordelijke bewindslieden pas vele maanden later ter ore. De inningsachterstand was toen al opgelopen tot 450 miljoen euro.

De staatssecretaris en minister van Financiën Wopke Hoekstra werden zelfs tweemaal onaangenaam verrast door hun ambtenaren. In juli bleek de inhaalslag die zij de Tweede Kamer hadden beloofd ook grotendeels niet uit de verf gekomen. Ook daarvan was de top van de Belastingdienst al maanden op de hoogte.