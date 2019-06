Probeert een lokale aannemer je om te kopen? Bel dan de VVD-helpdesk

Goedemiddag,

Wie durft te zeggen dat de salarissen van politici omhoog moeten? De politici zelf niet, al vinden ze het misschien wel - en dus moeten externe adviseurs van minister Kajsa Ollongren voortaan de salarissen voorkauwen.

Intussen hoopt de VVD eindelijk een probaat middel te hebben gevonden tegen de integriteitskwesties die de partij plagen. Een hulplijn moet VVD’ers adviseren of zij zich mogen laten omkopen door lokale aannemers.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

NIEUWS VAN DE DAG

Binnenhof zoekt hulp bij salarissen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66). Beeld ANP

Geen onderwerp ligt in Den Haag zo gevoelig als de eigen financiën van politici en partijen. Van links tot rechts zijn partijen als de dood voor zakkenvullers uitgemaakt te worden, ‘terwijl het geld ook naar de zorg kan, of de ouderen'. Daarom houden politici zich koest. Zelfs als ze denken dat er eigenlijk meer geld nodig is voor een goede ondersteuning van de fractie, of dat het salaris van een minister - afgemeten aan vergelijkbare banen in het bedrijfsleven - wat aan de lage kant is.

Kajsa Ollongren doet nu een poging om die impasse te doorbreken: een extern adviescollege zou volgens de minister van Binnenlandse Zaken voortaan moeten adviseren over de hoogtes van de salarissen van politici. Sinds vorige week ligt een wetsvoorstel met die strekking voor ter consultatie, merkte het FD vandaag op.

Volgens Ollongren bevinden politici zich in de unieke positie dat zij zelf over hun salarissen gaan. Het gevolg kan zijn, schrijft zij, dat Den Haag ‘om weg te blijven van de indruk dat men bezig is met het voor zichzelf en collega's riant te maken, steeds verder versobert en op een gegeven moment onder de grens van het redelijke komt.’

Een nieuwe commissie voor hogere lonen voor politici? No way!



Politici krijgen nu al te veel. Een Kamerlid krijgt maar liefst zo'n 6000 euro per maand!



De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Onze Kamerleden nemen genoegen met een normaal inkomen👇https://t.co/x4UoKQw3AV SP

Het permanente college moet adviezen uitbrengen over de salarissen van politici, maar ook over wachtgeld, pensioenen, onkostenvergoedingen en nevenfuncties. Uiteindelijk houdt het Binnenhof het laatste woord. Daarmee is het maar de vraag hoeveel het adviescollege kan uitrichten: in 2005 stelde de tijdelijke commissie-Dijkstal al eens voor om de publieke topsalarissen fors te verhogen, een advies dat snel in een diepe la verdween.

INTEGRITEIT EN DE VVD

Mag je beschonken achter het stuur?

De VVD is al jaren kampioen van de integriteitsaffaires. Partijvoorzitter Christianne van der Wal komt nu met een nieuw medicijn: een telefonische helpdesk voor integriteitskwesties.

VVD’ers die twijfelen over hun integriteit kunnen voortaan deze hulplijn inschakelen. Een ‘dilemmacommissie’ onder leiding van Sjoerd Potters, ex-Kamerlid, mediator en tegenwoordig burgemeester van De Bilt, zal dan dienen als ‘moreel kompas’. ‘Het is echt bedoeld om te spiegelen’, aldus Van der Wal in NRC Handelsblad.

Volgens de partijvoorzitter is de hulplijn bijvoorbeeld bedoeld voor VVD-raadsleden die van een lokale aannemer korting krijgen aangeboden op de verbouwing van hun huis. ‘Dan kun je even bellen om te sparren.’ Op VVD-congressen zijn voortaan workshops waar dilemma's worden besproken. Mag je als politicus met een slok op achter het stuur kruipen? En de logische vervolgvraag: moet je opstappen als je dan tegen een boom rijdt?

Volgens Van der Wal heeft de VVD relatief veel affaires, omdat liberalen ‘blije mensen’ zijn. ‘We zijn er misschien wat te luchtig mee omgegaan’, zei ze bij NPO Radio 1. ‘Liberalen zijn misschien wat minder strikte mensen.’

AANGIFTE VAN DE DAG

Grapperhaus jaagt op bronnen Nieuwsuur

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) Beeld ANP

‘Geen enkel onderzoek’ was gedaan naar het lek in de WODC-affaire, zei justitieminister Ferdinand Grapperhaus in januari 2018, en dat was hij ook niet van plan. Zijn ministerie was weliswaar zwaar in verlegenheid gebracht door de primeurs van Nieuwsuur over oneigenlijke bemoeienis door ambtenaren met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), maar de bronnen van het programma waren veilig, stelde hij.

Anderhalf jaar later heeft Justitie toch aangifte gedaan van de lekken - met de bedoeling te achterhalen wie op het departement heeft gelekt en deze persoon, of personen, te vervolgen. Volgens Grapperhaus klaagden meerdere ambtenaren over dat hun stukken waren gelekt. Zij zouden zich op de werkvloer niet langer veilig voelen, en dat trekt de minister zich aan.

Het resultaat is een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de bronnen. ‘Het is niet dat ik er nou om zat te springen', verklaarde Grapperhaus voor de camera's van Nieuwsuur. Dat de manipulatie van WODC-onderzoek zonder de lekken nooit naar buiten was gekomen, daar wilde hij liever niet op ingaan.

EN DAN DIT NOG

NPO 3 wordt regiozender, minder reclame

Een groot deel was al bekend, maar vandaag kondigde minister Slob (Media) officieel aan dat de publieke omroep ingrijpend op de schop gaat. De hoeveelheid reclame loopt fors terug, NPO 3 wordt een regiozender en het vereiste ledental voor omroepen gaat naar beneden. Ook wil Slob korte metten maken met de (te) hoge salarissen bij sommige omroepen, die volgens de ChristenUnie-minister tot ‘toenemende irritatie’ leiden.

Pechtold treft Binnenhof in chaos aan

De aanstelling van Alexander Pechtold als ‘procesvoorzitter’ van de Binnenhof-renovatie bewijst dat staatssecretaris Knops de wanhoop nabij moet zijn, analyseert verslaggever Ariejan Korteweg. Slechts drie weken heeft de voormalig D66-leider om iets te doen aan het wantrouwen en de chaotische besluitvorming die het project plagen. Zelfs over Pechtolds aanstelling werden de Kamer en Knops het aanvankelijk niet eens.

Het Binnenhof in Den Haag. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold gaat de renovatie van het Binnenhof begeleiden.

Miljoenenstrop dreigt bij ict-project UWV

Hoe kan de uitkeringsinstantie UWV voorkomen dat de grootste ict-vernieuwing uit haar bestaan een chaotisch, miljoenen verslindend project wordt? De signalen zijn verontrustend. Anonieme werknemers van het UWV zeggen dat het ict-project al is uitgelopen en de begroting vele miljoenen hoger uitvalt dan aanvankelijk gepland.

‘Natuurlijk houden SGP-vrouwen van seks’

Ze is 25 jaar, getrouwd, moeder en was vorig jaar lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. Het bolwerk van de vrije seks, voor diepgelovigen het Sodom en Gomorra. Aan vrije seks zit een zwart randje, vindt Paula Schot, maar dat wil niet zeggen dat SGP-vrouwen niet van de daad houden. ‘Het is een van de fundamenten van je relatie, naast vertrouwen natuurlijk. We krijgen niet voor niets meer kinderen dan gemiddeld.’

Amsterdamse SGP-lijsttrekker Paula Schot. Beeld Simon Lenskens

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.