Pro-Russische separatisten voeren de spanning in Oost-Oekraïne verder op

Een burger wordt ingeschreven bij een militaire balie in een school in de stad Donetsk. Beeld AFP

Ondanks de aankondiging van nieuw diplomatiek overleg tussen Rusland en de Verenigde Staten over Oekraïne voeren de pro-Russische separatisten de spanning in het oosten van Oekraïne steeds verder op. Ook het Kremlin zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over de situatie langs de frontlinie tussen de rebellenrepublieken en het Oekraïense leger.

Denis Poesjilin, leider van de ‘volksrepubliek’ Donetsk (DNR), riep alle mannen op zich te melden bij de militaire hoofdkwartieren ‘om hun gezinnen en het vaderland te beschermen’. Inwoners van Donetsk melden dat mannen op straat worden aangehouden om zich onder dwang aan te melden voor militaire dienst. Maandag moedigde Leonid Pasetsjnik, het hoofd van de ‘volksrepubliek’ Loehansk (LNR), mannen van 55 jaar en ouder aan zich oom te melden voor het leger.

De separatisten zeggen dat zij ook hulp krijgen van vrijwilligers uit Rusland, net zoals in 2014, toen zij het gebied met steun van Moskou onder de voet liepen. In Donetsk arriveerden dit weekeinde vrijwilligers uit het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim om zich aan te sluiten bij de troepen van de DNR.

Tegelijkertijd maken de separatisten aan de lopende band melding van beschietingen door het Oekraïense leger, bomaanslagen en raadselachtige ontploffingen. In Donetsk zou een Oekraïense infiltrant zichzelf per ongeluk hebben opgeblazen, toen hij een bom wilde plaatsen. In Loehansk zouden drie burgers zijn omgekomen door beschietingen van het Oekraïense leger.

De Russische geheime dienst FSB liet beelden zien van een grenspost met de regio Rostov die door Oekraïense beschietingen zou zijn verwoest. Ook was volgens het Russische nieuwsagentschap RIA Novosti een zware ontploffing te horen in de omgeving van de luchthaven van Donetsk, die in handen is van de separatisten.

Volgens Kiev zijn juist de separatisten verantwoordelijk voor het sterk opgelopen aantal schendingen van het bestand dat sinds 2015 op papier bestaat. Daarmee willen zij volgens Kiev uitlokken dat Moskou hen militair te hulp komt. Dat is volgens de Oekraïners ook de bedoeling van de evacuatie van burgers die de separatisten hebben georganiseerd. Inmiddels zouden er al zo'n zevenduizend mensen, voornamelijk bejaarden, vrouwen en kinderen in Rusland zijn ondergebracht.

De separatisten dringen er al jaren bij Moskou op aan troepen te sturen om hen te beschermen tegen een eventuele poging van het Oekraïense leger de gebieden te heroveren. Maar het is altijd gebleven bij regelmatige schotenwisselingen langs de frontlinie. Aan een offensief heeft Kiev zich nooit gewaagd.

Twee weken geleden riep Aleksandr Chodakovski, een van de belangrijkste militaire commandanten in de DNR, het Kremlin op dertigduizend militairen plus zwaar materieel naar het gebied te sturen om de rebellen te helpen.

De separatisten putten hoop uit een motie waarin het Russische parlement, de Doema, president Poetin vroeg de twee rebellenrepublieken te erkennen. Dat zou Moskou de mogelijkheid bieden om troepen te sturen ‘op uitnodiging’ van de pas erkende republieken en daar een permanente legerbasis te vestigen.

Het opgelaaide geweld langs de frontlinie zal ongetwijfeld ook aan de orde komen op een bijzondere zitting die Poetin heeft belegd met de Russische nationale veiligheidsraad, de militaire top en de chefs van de inlichtingendiensten.

Dinsdag komt ook de Federatieraad, de Russische Senaat, in een speciale zitting bijeen. Mogelijk zal die zich aansluiten bij de oproep van de Doema, of zelfs Poetin, zo speculeren sommige waarnemers, alvast het groene licht geven voor een eventuele militaire operatie.