Pro-Russische rebellen in Oekraïne brengen troepen in staat van paraatheid

Plaatsvervangend commandant van de ‘volksmilitie’ van de DNR, Edoeard Basoerin, zei vrijdag dat de mobilisatie nodig is omdat Kiev een grote troepenmacht zou hebben samengetrokken voor een offensief tegen de rebellen. Die liepen in 2014 met steun van Rusland een deel van het oosten van Oekraïne onder de voet. De Oekraïense troepen zouden van plan zijn de kuststrook langs de Zee van Azov te heroveren tot aan de grens met Rusland.

Donderdag waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Oekraïne zich opmaakte voor een militair offensief tegen de rebellen. De spanning tussen de Moskou en Kiev is sterk opgelopen sinds Rusland eind vorige maand een drietal Oekraïense schepen overmeesterde die vanuit de Zwarte Zee op weg waren naar de Zee van Azov. Volgens Moskou zouden de Oekraïense schepen illegaal de territoriale wateren van Rusland zijn binnengedrongen, toen ze door de Straat van Kertsj wilden varen.

De Russische actie stond op gespannen voet met een verdrag uit 2003 waarin Rusland en Oekraïne afspraken dat zij gezamenlijk de zeggenschap hebben over de zeestraat en de Zee van Azov. Maar sinds Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde, laat Rusland steeds minder Oekraïense schepen door. De bemanning van de door Rusland in beslag genomen Oekraïense schepen zit nog steeds vast in een Moskouse gevangenis. Rusland wil hen terecht laten staan wegens ‘illegale grensoverschrijding’.

Een instructeur leert schoolkinderen hoe ze een wapen moeten gebruiken in de buurt van Donetsk. Beeld EPA

Troepenmacht

Na het incident bij de Straat van Kertsj bracht Kiev zijn troepen in staat van paraatheid en kondigde het de staat van beleg af in de provincies langs de grens met Rusland en het rebellengebied. Moskou beweert dat de Oekraïense president Petro Porosjenko op een ‘militaire provocatie‘ aanstuurt om zijn dalende populariteit op te krikken met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Het is echter de vraag of Kiev een aanval op het rebellengebied zou aandurven. Volgens Porosjenko heeft Rusland een enorme troepenmacht langs de grens samengetrokken, waaronder 80 duizend militairen, 900 tanks, 500 gevechtsvliegtuigen en 300 helikopters.

Een Oekraïens offensief tegen de rebellen zou ongetwijfeld tot ingrijpen van Moskou leiden. Ook op andere momenten stond Rusland de rebellen militair bij toen zij in het nauw dreigden te raken. Zo redden Russische eenheden de separatisten in de zomer van 2014 bij een offensief van het Oekraïense leger. Die slag, bij de plaats Ilovajsk, vormde een keerpunt in de oorlog.