Pro-Russische gouverneur: twee bruggen naar de Krim getroffen door raketten • Moskou: drone neergehaald die op weg was naar de stad

In de Straat van Kertsj, een zeestraat die het schiereiland de Krim scheidt van Rusland, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Russische tanker beschadigd nadat er in de buurt verschillende ontploffingen hadden plaatsgevonden. Dat zeggen Russisch staatsmedia, die melding maken van een Oekraïense droneaanval.

'De machinekamer van een tanker is beschadigd door een Oekraïense aanval in de Straat van Kertsj', schrijft het Russische nieuwsagentschap Tass. De schade is beperkt en de bemanning van de tanker is niet in gevaar, meldt het agentschap verder.

In een Russische radioboodschap die gericht is aan de schepen in de Straat van Kertsj, wordt opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid vanwege een droneaanval.

Eerder hadden zowel Russische als Oekraïense media melding gemaakt van verschillende explosies in de buurt van de Krimbrug. Die brug over de Straat van Kertsj verbindt de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 illegaal door Moskou geannexeerd werd, met het Russische vasteland.

Volgens Oekraïense media vonden er drie ontploffingen plaats. De Krimbrug zou volledig in het duister zijn gehuld en zou ook afgesloten zijn voor het verkeer. Een vertegenwoordiger van het Russische regionale bestuur spreekt op de berichtendienst Telegram van een 'actieve gevaarsituatie', maar volgens de Russische staatsmedia werd de brug zelf niet getroffen. (Belga)