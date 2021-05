Pro-Palestijns protest in acht grote steden in Nederland, demonstratie in Nijmegen ontbonden

Actievoerders op de Dam in Amsterdam tonen zondag hun solidariteit met het Palestijnse volk. Beeld ANP

In de hoofdstad groeide een manifestatie op de Dam zondag uit tot een tocht van naar schatting enkele duizenden mensen. De demonstranten riepen onder meer om een ‘vrij Palestina’ en een boycot van Israël. Op het Beursplein, op ruim 200 meter van de Dam, betuigden enkele tientallen betogers hun steun aan Israël.

Toen het druk werd op de Dam riep de gemeente op niet meer naar dit plein te komen en 1,5 meter afstand te houden. De pro-Palestijnse demonstranten begonnen rond 16 uur aan een demonstratieve tocht richting Amstelstation. Volgens Het Parool ging het voornamelijk om jongeren, van verschillende nationaliteiten. De mars verliep rustig.

Een demonstratie in Nijmegen trok zo’n tweehonderd personen. Volgens De Gelderlander was de sfeer in het Valkhofpark op sommige plekken verhit en weigerde een groepje demonstranten om afstand te houden. Toen enkele tientallen mensen in het centrum van de stad doorgingen met het protest werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden.

Eindhoven

Op het Stadhuisplein in Eindhoven hielden honderden demonstranten ondanks oproepen van de organisatie onvoldoende afstand van elkaar. Toen de organisatoren iedereen om 16.30 uur vroegen om naar huis te gaan, trok een grote groep alsnog de stad in. Rond 17 uur werd ook deze demonstratie beëindigd.

Op de Grote Markt in Groningen kwamen zo’n 200 demonstranten op voor de Palestijnse zaak, aldus RTV Noord. In een park in Enschede waren dat volgens RTV Oost enkele honderden mensen.

Vrijdagavond hield de politie in Utrecht zo’n honderd demonstranten aan die zich hadden verzameld bij een moskee in de wijk Lombok, nadat de pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein op last van de burgemeester was ontbonden. Het protest was toegestaan voor maximaal vijfhonderd personen, maar het was al snel drukker geworden. Ook bij een demonstratie woensdag in Den Haag kwamen meer mensen dan was toegestaan. Toen greep de politie niet in.