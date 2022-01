Pro-Iraanse hackers slaan weer toe: briefing Canadese juristen over schadevergoeding verstoord

Mensen komen bijeen bij de poort van de Amri Kabir-Universiteit in Teheran voor een wake ter herdenking van de slachtoffers van een vliegtuigcrash in Oekraïne. Beeld Ebrahim Noroozi / AP

De hack van de briefing kwam een dag nadat de Israëlische krant Jerusalem Post werd getroffen door een cyberaanval. Zo’n twee uur lang zagen bezoekers van de site maandag een pro-Iraanse boodschap met een beeld van een raketaanval op het Israëlische nucleaire programma. De machtige Iraanse Revolutionaire Garde wordt al jaren beschuldigd, onder andere door de VS, van het wereldwijd hacken van bedrijven en instellingen.

Het Canadese team van juristen, dat onlangs 74,4 miljoen euro schadevergoeding in de wacht sleepte voor nabestaanden van de slachtoffers uit de in 2020 neergehaalde Boeing, werd verrast toen het via Zoom wilde ingaan op de uitspraak van de rechter. In beeld kwamen onder andere een foto van een hond met felle, dreigende ogen en een man die naar een camera leek te schoppen. Ook was er luide rapmuziek te horen met obscene teksten.

De hack begon nadat advocaat Mark Arnold Iran had gewaarschuwd dat hij alles zou doen om beslag te leggen op Iraanse tegoeden en bezittingen zodat de schadevergoeding kan worden uitgekeerd. ‘Als iemand van de Islamitische Republiek Iran aanwezig is op deze bijeenkomst, als de Opperste Leider aanwezig is: wij weten jullie bezittingen te vinden’, dreigde Arnold. Hij doelde op de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Na een korte onderbreking werd de bijeenkomst hervat. De hackers sloegen niet opnieuw toe.

Cyberoorlog

Zowel de advocaten als The Jerusalem Post wilden niet zover gaan om Iran te beschuldigen van de hack. Wel was het opvallend dat de hack van de krant plaatsvond op de dag dat twee jaar geleden de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak werd gedood. Iran beschuldigt Israël ervan betrokken te zijn geweest bij die operatie. Kort na de aanval meldde NBC News dat de Israëlische inlichtingendienst de CIA had getipt dat Soleimani zou aankomen op de luchthaven van Bagdad.

De Israëlische krant wees er wel op dat Iran-gezinde hackers in 2020 de website hadden gehackt. Toen was een beeld te zien van de Israëlische hoofdstad Jeruzalem in vlammen. Ook het Twitter-account van de Israëlische krant Maariv werd maandag korte tijd aangevallen. Hier werd eveneens het beeld geplaatst van de ‘aanval’ op het ondergrondse atoomprogramma bij Dimona, met de dreigende tekst: ‘Wij zijn dichtbij je waar je het niet beseft’.

Iran werd er twee jaar geleden, net als Rusland, door de VS van beschuldigd dat het de presidentsverkiezingen wilde beïnvloeden met cyberaanvallen. ‘Iran heeft cybermiddelen gebruikt om verdeeldheid te zaaien en onze verkiezingen te ondermijnen’, aldus FBI-directeur Christopher Wray. ‘Voor de verkiezingen richten ze zich op kiezers en daarna werden verkiezingsfunctionarissen bedreigd’.

Cruciale rol garde

De Revolutionaire Garde, waarvan Soleimani deel uitmaakte, zou een belangrijke rol spelen bij de Iraanse cyberaanvallen. De garde is betrokken bij alle belangrijke Iraanse wapenprojecten, zoals het omstreden nucleaire- en raketprogramma. In plaats van zelf te hacken om wereldwijd aan belangrijke informatie te komen, zou de garde vaak het werk uitbesteden aan Iraanse ‘hackers te huur’.

Zo werden in 2018 negen Iraniërs door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd omdat ze in opdracht van de garde op grote schaal belangrijke bedrijfs- en onderzoeksinformatie hadden gestolen. De hackers werkten voor een Iraans bedrijf, het Mabna-Instituut, dat vaak door de garde werd ingeschakeld.

Sinds 2013 wisten ze volgens de VS binnen te dringen in de computersystemen van 144 Amerikaanse universiteiten en 176 universiteiten in 21 landen, waaronder Nederland. Ook 47 bedrijven, de VN en Amerikaanse ministeries en overheidsdiensten waren het doelwit. ‘Dit is een van de grootste hackcampagnes, gesteund door een staat, die door de Amerikaanse justitie wordt aangepakt’, aldus officier van Justitie Geoffrey Berman toen.