Pro–Europese partij Volt trekt voor de verkiezingscampagne alles uit de kast, maar er is weinig belangstelling

De nieuwe, zeer pro-Europese partij Volt haalt op het Beursplein in Amsterdam alles uit de kast, maar de verkiezingsboodschap wil nog niet echt overkomen. De lijsttrekker maakt zich niet druk. ‘Het gaat lukken. Geen enkele twijfel.’

‘Are you ready for thé European fight of the 21st century???’ Terwijl hij naar de prominente boksring achter zich wijst, laat de presentator zijn stem opzwepend over het Amsterdamse Beursplein klinken. Een groep Britse toeristen blijft nieuwsgierig aan de rand van het plein staan. Wachtend op een goed gevecht.

De eerste ronde: meer of minder EU? ‘Are you ready to rumble???’

Geert Ritsema – nummer 3 op de lijst van de SP voor de Europese verkiezingen – pakt de microfoon. ‘Ik boks voor de punten, niet voor de knock-out’, richt hij zich vriendelijk tot zijn tegenstander: Reinier van Lanschot, lijsttrekker van de jonge Europese partij Volt. De bokshandschoenen zijn inmiddels uit. Het debat begint.

De Britse toeristen druipen af, richting de wallen. Het plein is nagenoeg leeg.

De vrijwilligers van Volt gaan onverdroten voort met hun poging om, op een van de laatste campagnedagen voor de Europese verkiezingen, voorbijgangers bij het als bokswedstrijd vermomde debat te betrekken.

De jonge partij doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. Opgericht door drie twintigers in verschillende Europese landen, maakt de Nederlandse tak van Volt deel uit van een Europese beweging. In zeven landen doen ze mee aan de komende verkiezingen. Met pro-Europese standpunten hopen ze vooral de jonge progressieve kiezer aan zich te binden.

Waar de partij voor staat? ‘Een democratischer Europese Unie, waar we de echte grote problemen van vandaag gezamenlijk kunnen oplossen’, zegt Van Lanschot. Het vetorecht waarmee lidstaten Europese wetten kunnen wegstemmen moet verdwijnen. ‘Als je wilt samenwerken moet je het eigen belang soms opzij zetten.’

De SP’er Ritsema – rode SP-sjaal om, een kleine tomaat opgespeld – zorgt voor een eurosceptischer geluid op het plein. ‘Er zijn raakvlakken. Ook wij willen meer samenwerking, maar juist niet nog meer EU.’

Volt nodigde hem uit voor dit debat. Ritsema: ‘Dat doen we graag. We proberen overal aanwezig te zijn.’ Zijn enthousiasme vindt nog geen gehoor op straat. Voorbijgangers werpen een korte blik op de boksring, en lopen dan snel door. De Bijenkorf in.

‘Niemand loopt warm voor de Europese Unie’, zegt Volt-lijsttrekker Van Lanschot na de eerste ronde . ‘Maar over de onderwerpen die in Brussel worden besproken heeft iedereen een mening klaar.’

Niet populair

Daarin lijkt Van Lanschot gelijk te hebben. De Europese verkiezingen zijn allesbehalve populair. De opkomst is al jaren laag. In 2014 wisten de kandidaten slechts 37 procent van de kiesgerechtigden naar de stemlokalen te trekken.

Ook dit jaar is de verwachting dat de opkomst laag uitvalt. Uit onderzoek van I&O Research eerder deze maand bleek dat de kiezers nauwelijks weten op wie ze kunnen stemmen. Zo dacht 10 procent van de VVD-kiezers dat PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans de Europese lijsttrekker voor de VVD is.

Pro-Europeese Partij Volt op verkiezingscampagne bij Beurs van Berlage. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

De verkiezingscampagnes van de partijen kwamen moeizaam van de grond. Van Lanschot ergert zich aan het gebrek aan inzet van andere partijen. ‘Ik ben bij meer dan dertig debatten geweest en ik heb maar één keer een PVV’er of FvD’er gezien’, zegt Van Lanschot. ‘En ook de inzet van partijen zoals de VVD had een stuk beter gekund.’

De tweede ronde staat op het punt van beginnen. ‘The fight of the century continues!!!’, probeert de presentator het nog een keer.

Een handvol toeschouwers is dichterbij komen staan. Een voorbijganger in een afgedragen jas die een smoezelige trolley achter zich aan sleept, houdt midden op het plein stil. Hij hoort Ritsema’s argument tegen een centraal Europees leger even aan en loopt dan verder, schijnbaar verward.

‘Het dreigt straks toch meer een gesprek te worden tussen ons twee dan een debat voor het publiek’, verzucht Van Lanschot van Volt tegen Ritsema van de SP na afloop. ‘We hadden ook pech met de vergunningen’, vervolgt hij verontschuldigend. ‘Alleen voor het Beursplein konden we er eentje krijgen. En hier loopt bijna geen Nederlander rond. Alleen maar toeristen’.

Gele hesjes

Niettemin wordt besloten tot een derde ronde. Dan lopen plotseling de gele hesjes het Beursplein op. Het zijn er zeven in totaal, en ze zijn bewapend met Amsterdamse vlaggen. Diverse middelvingers gaan de lucht in. Het lijkt spannend te worden.

De hesjes komen verhaal halen bij een ‘neoliberale partij die niks wil doen aan een eerlijke welvaartsdeling’. Tot een heftige discussie komt het niet. Er worden handen geschud en dan begint Van Lanschot opgewekt aan ronde drie.

De Volt-lijsttrekker heeft de afgelopen anderhalf jaar veel van dit soort pleinen en zaaltjes gezien. Hij verruilde zijn goed betaalde baan bij Ahold voor fulltime onzekerheid bij een jonge Europese politieke partij.

Volt kan volgens de peilingen niet op een zetel rekenen. Van Lanschot ziet de partij wel groeien. Het aantal ‘vrienden van Volt’ verviervoudigde, zegt hij: ‘We zijn van 1.500 naar bijna zesduizend gegaan in twee en een halve week.’

De lijsttrekker maakt zich niet druk over 23 mei. ‘Het gaat lukken. Geen enkele twijfel.’

En als donderdag blijkt dat hij Brussel niet gaat halen? ‘Dan moet ik snel weer een baan vinden. Ik heb mijn spaargeld er nu wel bijna doorheen gejaagd.’