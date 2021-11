Prix de Rome voor kunstenaar Alexis Blake

De performance ‘Rock to jolt [ ] stagger to ash’ van Alexis Blake op de tentoonstelling van Prix de Rome 2021 in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Blake liet bij de uitreiking in het Stedelijk Museum Amsterdam weten dat ze ‘niet gelooft in competitie of in winnen in de kunst’. Toch nam ze de prijs in ontvangst voor haar indringende performance Rock to jolt [ ] stagger to ash, een combinatie van zang, dans, muziek en geur. De jury noemt deze performance ‘aangrijpend en memorabel’.

Blake heeft zich gebaseerd op de traditie van klaagzangen en zich laten inspireren door internationale protesten. Met haar kunst probeert ze een stem te geven aan mensen die volgens haar binnen de maatschappij niet worden gehoord: ‘Er wordt nog steeds aan mensen het zwijgen opgelegd.’ Tijdens de performance werd heel hard gezongen, geschreeuwd en gedanst op en rond de monumentale trap van het Stedelijk Museum.

Blake had voor haar project onder anderen modeontwerpers, geluidskunstenaars en een geurkunstenaar gemobiliseerd. Samenwerking beschouwt ze als essentieel onderdeel van haar kunstenaarspraktijk. Daarvoor kiest de kunstenaar principieel alleen vrouwen en non-binaire mensen. Deze editie van de Prix de Rome wordt door vrouwen gedomineerd: de overige kanshebbers waren Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en Coralie Vogelaar. Ook de kunstwerken die zij speciaal voor de prijs maakten, hebben een activistische toon.

Het is niet de eerste keer dat performancekunst de kunstprijs wint. Zo won in 1997 Alicia Framis de prijs met een performance op de Dam in Amsterdam. De performance van Blake in het Stedelijk Museum heeft inmiddels twee keer plaatsgevonden voor genodigden, nieuwe data zijn nog niet bekendgemaakt. In de tentoonstelling in het Stedelijk waar de genomineerden hun nieuwe kunstwerken presenteren is van Blake een lege museumzaal te zien met de gecomponeerde geur (die naar ‘verval’ moet ruiken) en een publicatie over het winnende project. De expositie met de vier genomineerden is tot en met 20 maart 2022 te zien.