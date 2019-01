Privégegevens van honderden Duitse politici op straat

Honderden Duitse politici, onder wie parlementsleden, zijn getroffen door de hack. Beeld Bernd von Jutrczenka/dpa

De partijdocumenten die via Twitter zijn gelekt, bevatten geen geheime of zeer vertrouwelijke informatie. Het gaat vooral om adressen en mobiele nummers van parlementsleden en partijfunctionarissen.

Ook andere privégegevens, zoals informatie over creditcards, bankrekeningen, identiteitskaarten en persoonlijke chats zijn op straat beland. Behalve leden van het parlement, zijn ook lokale en regionale politici getroffen. Wie achter de hack zit, is nog onduidelijk.

De hack werd pas donderdag ontdekt. De gegevens zouden echter al sinds vorige maand zijn gelekt via een Twitteraccount uit Hamburg dat claimt actief te zijn op het gebied van onder andere veiligheidsonderzoeken.

Onder de documenten bevinden zich ook sollicitaties, persoonlijke brieven, ledenlijsten en interne correspondentie van politieke partijen. Sommige stukken zouden al meer dan een jaar oud zijn. De linkse partij Die Linke bevestigde dat hun fractievoorzitter in het parlement, Dietmar Bartsch, een van de slachtoffers was.

Russische hackers

De hack komt twee maanden nadat bekend werd dat Russische hackers de mailaccounts van diverse Duitse parlementsleden, militairen en ambassades had aangevallen. Volgens het weekblad Der Spiegel zou de binnenlandse inlichtingendienst BfV medio november de cyberaanval hebben ontdekt.

De BfV zou de Russische hackgroep Snake verantwoordelijk houden voor de aanval. De groep zou banden hebben met de Russische inlichtingendiensten. Het was echter niet duidelijk of zij erin zijn geslaagd om informatie te stelen. De groep zou volgens de veiligheidsdienst ook verantwoordelijk zijn voor een aanval eind 2017 op het netwerk van de Duitse overheid. Deze cyberaanval kwam pas in 2018 aan het licht.

Het Duitse parlement was ook in 2015 het doelwit van een Russische cyberaanval. Toen werd een groep die bekend staat onder de bijnaam Fancy Bear aangewezen als mogelijke dader. Behalve het parlement in Berlijn, werden ook de Navo en diverse Oost-Europese regeringen getroffen. Deze hackgroep zou banden hebben met het Russische leger.