Privacywaakhond: populaire Android-apps als Spotify en Skyscanner delen ongevraagd persoonlijke data met Facebook

Onder meer populaire apps als Spotify, Skyscanner en Tripadvisor sturen ongevraagd en ongemerkt data naar Facebook. Van de 33 apps die Privacy International begin december onderzocht, delen er twintig gegevens met Facebook. Sommige sturen gedetailleerde informatie, zoals de reisapp Kayak, dat onder meer zoekopdrachten naar vluchten overhevelt naar Facebook.

Het ongevraagd versturen van dergelijke informatie is mogelijk in strijd met de Europese privacywet, die voorschrijft dat gebruikers expliciet toestemming moeten geven voor het doorsluizen van persoonlijke gegevens. Skyscanner zegt in een reactie aan de onderzoekers dat het bedrijf zich niet ervan bewust was dat gegevens naar Facebook worden verstuurd en heeft de app inmiddels aangepast. Spotify heeft tegen de onderzoekers gezegd ‘fair en open’ te willen zijn over het vergaren van persoonlijke gegevens en zegt de zaak te onderzoeken. De Zweedse muziekdienst gaat maatregelen nemen indien dat nodig blijkt. Andere apps, waaronder Kayak, reageerden niet.

Facebook legt de verantwoordelijkheid voor het delen van gegevens bij ontwikkelaars van apps en zegt dat zij het automatisch verzamelen en versturen van data kunnen uitschakelen.