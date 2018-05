Privacywaakhond heeft te weinig handhavers voor kleine bedrijven; vooral controle overheid en zorg

De Autoriteit focust zich op overheids- en zorgorganisaties, omdat vooral deze clubs beschikken over veel persoonsgegevens die burgers verplicht moeten afstaan. De overheid heeft bovendien een voorbeeldfunctie, vindt de AP.

De focus betekent volgens woordvoerder Sandra Loois niet dat andere grote bedrijven – denk aan Facebook of WhatsApp – niet worden gecontroleerd. ‘Ook handel in data is een van onze speerpunten. Iedere klacht over een mogelijk datalek die bij ons binnenkomt, nemen wij serieus in behandeling. Maar voorlopig ligt de focus op de overheid en de zorg.’

De boodschap van de Autoriteit komt op een opvallend moment. In de afgelopen weken hebben kleine ondernemers zich volop gestort op het voldoen aan de eisen die de nieuwe Europese privacywet AVG voorschrijft. Na die inspanningen krijgen zij nu te horen dat ze de komende tijd hoogstwaarschijnlijk niet gecontroleerd zullen worden.

‘Het is vanzelfsprekend dat we nooit bij iedere slager of bakker langs kunnen gaan’, zegt Loois. ‘Ook niet als we drie keer zo groot zouden zijn. We moeten keuzes maken.’

Met haar boodschap volgt de Autoriteit het voorbeeld van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dekker zei donderdag tegenover de NOS dat de privacy-waakhond niet meteen boetes gaat uitdelen aan kleinere organisaties die de Europese privacywet schenden. ‘Als je er nu mee bezig bent, zal het echt niet zo zijn dat op 26 mei de Autoriteit op de stoep staat bij een voetbalclub’, aldus de minister.

Interne onrust

Vrijdag berichtte het Financieele Dagblad over interne onrust bij de Autoriteit. Tegenover de krant spreken bronnen rond het AP over ruzies in de top. Voorzitter Aleid Wolfsen zou regelmatig lijnrecht tegenover zijn eigen mensen staan en bovendien constant botsten met zijn AP-vicevoorzitter Wilbert Tomesen.

Tegelijkertijd zou er sprake zijn van een uittocht van ervaren mensen. De Autoriteit ontbeert daardoor de slagkracht die nodig is in deze cruciale eerste weken van de AVG, schrijft het FD.

Kenners spraken tegenover de Volkskrant al eerder over de groeipijnen van de Autoriteit. Het aantal werknemers bij de toezichthouder steeg sinds vorig jaar van 72 naar 123. Dat hadden er al 140 moeten zijn, maar de AP heeft moeite met het verstouwen van de groei.

‘De Autoriteit is nu erg met zichzelf bezig’, zei Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. ‘De organisatie is naar binnen gericht’, stelde privacyadvocaat Christiaan Alberdingk Thijm.

Politiek Den Haag reageert gealarmeerd op het bericht over de problemen bij de toezichthouder. ‘Er blijkt intern een hoop mis te zijn’, zegt het D66-Kamerlid Verhoeven. ‘Als Kamer gaan wij niet over onafhankelijke toezichthouders, maar dit is wel uiterst zorgelijk. De minister moet garant staan voor goed toezicht op deze toezichthouder.’

Ook SP-Kamerlid van Nispen gaat minister Dekker vragen om opheldering over de vermeende onrust bij de Autoriteit. ‘Dit kunnen we nu echt niet hebben.’

Volgens de Autoriteit zijn in het tijdbestek van een jaar tien werknemers vertrokken. ‘Dat is niet vreemd gezien de veranderingen die de organisatie doormaakt.’ Bovendien, zegt de AP, ‘is de markt voor privacyexperts krap en zijn onze mensen gewild’. ‘Tegelijkertijd hebben we een grote instroom gehad van nieuwe mensen met ruime ervaring.’

Over het vermeende conflict in de top van de organisatie wil de Autoriteit niet meer kwijt dan dat de groei naar 123 medewerkers ‘discussies met zich meebrengt in het bestuur.’