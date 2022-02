Prioriteiten in Midden-Oosten veranderen: Bahrein rolt de rode loper uit voor Israëlische premier

De Israëlische premier Naftali Bennett samen met de premier en kroonprins van Bahrein, Salman bin Hamad al-Khalifa. Beeld AFP

Op de luchthaven, waar het vliegtuig van Bennett maandagavond landde, was de rode loper voor hem uitgerold. Dinsdag stond de erewacht klaar bij het paleis van de kroonprins, en werd het Israëlische volkslied gespeeld: een ontvangst die onderstreept hoe de prioriteiten voor sommige landen in de regio zijn veranderd.

Anderhalf jaar geleden kondigden de Verenigde Arabische Emiraten en Israël plotseling aan dat zij hun relatie zouden normaliseren. Het was een forse ommezwaai, want al was er achter de schermen al langer contact tussen de twee landen, formeel hadden de Emiraten Israël nooit erkend vanwege de bezetting van de Palestijnse Gebieden. Korte tijd later knoopten ook Bahrein, Soedan en Marokko diplomatieke banden aan met Israël – iets wat de Palestijnse leiders beschouwden als groot verraad.

Dreiging Iran belangrijker dan Palestijnen

Maar de dreiging van Iran en haar gewapende bondgenoten zijn voor Bahrein belangrijker dan het lot van de Palestijnen – een zorg die het land met Israël deelt. ‘We zullen dag en nacht vechten tegen Iran en zijn aanhangers in de regio’, zei premier Bennett in een interview met de Arabische krant Al-Ayyam dat vlak voor zijn vertrek werd gepubliceerd. ‘Tegelijkertijd zullen we onze vrienden helpen om de vrede, veiligheid en stabiliteit te bewaren wanneer ons daarom wordt gevraagd.’

Bahrein is een kleine eilandstaat in de Perzische Golf die slechts anderhalf miljoen inwoners telt. Door zijn ligging is het echter van groot strategisch belang: het ligt nabij Saoedi- Arabië en is niet ver verwijderd van Iran.

היסטורי: המנון מדינת ישראל על אדמת בחריין pic.twitter.com/cqkJc9jnEA — Yoni Kempinski (@Yoni_Kempinski) 15 februari 2022

De afgelopen maanden zijn de spanningen met Iran in de regio verder opgelopen, en zijn de twee landen op militair vlak meer met elkaar gaan samenwerken. Eerder in februari hebben zij een defensiepact gesloten en zaterdag kondigde Bahrein aan dat er permanent een Israëlische marineofficier in Manama, de hoofdstad van het land, gestationeerd zal worden. Deze zal in samenwerking met de Amerikaanse Vijfde Vloot die hier ook is gelegerd, ‘de internationale handel in de Perzische Golf waarborgen’ na verschillende aanvallen door Iran en haar bondgenoten op schepen in het gebied.

Salman bin Hamad al-Khalifa, de kroonprins en premier van Bahrein, zei dinsdag tegen Bennett dat zij ‘meer moeten doen om elkaar te leren kennen’ en de Abraham-akkoorden (zoals de vredesovereenkomst tussen de Arabische landen met Israël wordt genoemd) verder moeten uitwerken.

Begin van acceptatie

Het bezoek van Bennett duidt erop dat ook Saoedi-Arabië de rol van Israël in de regio begint te accepteren, want Bahrein zou hier nooit voor hebben getekend zonder de goedkeuring van het machtige buurland. Formeel ontkent Riyad nog dat het diplomatieke banden met Israël wil aanknopen, maar in 2020 heeft er wel een geheime ontmoeting plaatsgevonden tussen kroonprins Mohammed bin Salman en de toenmalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Arabische burgers staan echter minder hard te juichen bij deze ontwikkeling. Ook al zijn zij in 2020 niet massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen het verraad van hun Palestijnse broeders, toch blijkt uit opiniepeilingen dat de meerderheid het heulen met de Joodse vijand wel degelijk afkeurt. Op sociale media werden dinsdag foto’s en video’s geplaatst waaruit bleek dat er in Bahrein kleine protesten tegen de ontmoeting hadden plaatsgevonden.