Prinsessen gaan schermloze zomer tegemoet

Willem-Alexander en Máxima spreken tijdens het jaarlijkse persgesprek over de digitale opvoeding van hun dochters

Jaarlijkse persmoment met het koninklijk paar. Foto Getty Images/Patrick van Katwijk

Een goede tip van het koningspaar voor wanhopige ouders, zomaar op een warme vrijdagmiddag in Wassenaar. De prinsessen Amalia (14), Alexia (13) en Ariane (11) hebben in de vakantie ‘schermloze weken’. Zo zorgen koning Willem-Alexander en koningin Máxima ervoor dat de mobieltjes en iPad’s niet de zomer domineren. Máxima: ‘Ze klagen wel, de eerste dagen is het moeilijk, ook voor ons, maar met doorzetten lukt het.’

De essayist Walter Bagehot schreef het al in de 19de eeuw: ‘De monarchie is een sterke regeringsvorm, omdat zij begrijpelijk is. Een familie op de troon brengt heerschappij terug tot het niveau van het alledaagse leven.’

Niet dat Willem-Alexander zo’n absoluut heerser is, al vormt hij samen met de ministers dan de regering. Maar politieke uitspraken doet het onschendbare staatshoofd nu eenmaal niet. Dus gaan veel vragen tijdens het traditionele persgesprek voor de zomervakantie – één vraag per verslaggever – over het gezinsleven.

Hoe het op school gaat, bijvoorbeeld. De dochters zijn alle drie over. Amalia heeft, aan het eind van de derde klas nu, het profiel Economie en Maatschappij gekozen. Met wiskunde B en natuurkunde. ‘Ik heb zelf ook natuurkunde gedaan’, zegt Willem-Alexander. ‘Daar heb je veel profijt van.’

Willem-Alexander gaat de komende jaren geen andere accenten zetten in zijn koningschap. Foto Getty Images/Patrick van Katwijk

Het gesprek is zonder de prinsessen, aan de voorafgaande fotosessie doen zij wel mee. Het is voor de laatste keer in de tuin van villa De Eikenhorst. ‘Emotioneel om hier weg te gaan’, zegt Willem-Alexander. Na vijftien jaar gaat het Oranjegezin rond de jaarwisseling verhuizen naar het gerestaureerde Huis ten Bosch in Den Haag.

Of de dochters inspraak krijgen in de inrichting van hun kamers, luidt een vraag. Máxima: ‘Ja, maar het moet praktisch blijven.’ Willem-Alexander: ‘Ze mogen kleuren kiezen.’ Wat ze hebben gekozen, zegt hij niet. Of toch een beetje: ‘Geen roze en geen blauw.’

De sociale media keren nog een paar keer terug. Tegenover de digitale dominantie stelt Máxima de leuke dingen van vakantie: ‘Een boek lezen, zwemmen, spelletjes spelen en een siësta doen.’ Willem-Alexander leert zijn dochters over onaangename teksten in het publieke domein: ‘Als mensen je niet kennen, is het niet persoonlijk. Luister naar de mensen die je wel kennen. Trek je daar wat van aan.’

Medeleven

Koning Máxima kreeg veel blijken van medeleven na de zelfdoding van haar zus Inés. Dat aantal nam nog toe nadat Máxima tijdens haar eerste openbare optreden na de begrafenis openlijk sprak over de depressiviteit van haar zus: ‘Zij kon geen vreugde vinden. Zij kon niet genezen worden.’ Daarover zei Máxima vrijdag: ‘Het heeft veel mensen met vergelijkbare ervaringen geholpen dit bespreekbaar te maken.’

Het eerste lustrum van het koningschap zit erop. Vraag van de Volkskrant: Gaat het paar de komende vijf jaar andere accenten zetten? Nee, daar zijn geen plannen voor. ‘Deze eerste jaren zijn omgevlogen’, zegt Willem-Alexander. ‘Ik blijf verbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen. Dat zie ik als de belangrijkste rol van het Huis van Oranje.’ Máxima: ‘De rode draad in ons werk is inclusiviteit. Iedereen moet mee kunnen doen.’

Maar nu eerst de zomer. De koning heeft zin in de vakantie met vrouw en dochters. ‘Het puberen is aan de gang. Elke dag is een uitdaging.’ Gewoontegetrouw blijft de vakantiebestemming geheim.