Prinsessen Amalia en Alexia pas later terug vanaf Grieks vakantieadres

De prinsessen Ariane, Amalia en Alexia. Amalia en Alexia zijn zaterdag niet met de rest van de familie mee teruggevlogen naar Nederland, maar keerden dinsdagmiddag terug. Beeld ANP

Dat laat de RVD aan verschillende media weten. De twee oudste koninklijke dochters zijn dinsdagmiddag alsnog naar Nederland gevlogen. Premier Mark Rutte was op de hoogte dat de prinsessen achterbleven. Hij spreekt, in tegenstelling tot de terugkeer van de koning, van een privézaak.

Willem-Alexander, Máxima en jongste dochter prinses Ariane (13) keerden zaterdag terug op paleis Huis ten Bosch. Dit gebeurde na een storm van kritiek die was opgestoken over de reis van het gezin naar het buitenverblijf in Griekenland.

Volgens de RVD was er zaterdag zowel in de economy als de business class van de KLM-vlucht niet genoeg plaats voor het hele gezin, zo meldt de NOS. De vierde stoel werd vergeven aan een beveiliger, waarop de koning en koningin besloten dat de twee oudste dochters dinsdag zouden terugvliegen. Volgens de NOS was dit niet omdat er in de tussenliggende dagen geen vluchten beschikbaar waren. Waarom dan wel, is niet duidelijk.

Het vakantiehuis van de familie ligt weliswaar in ‘geel’ gebied, waardoor reizen ernaartoe in principe is toegestaan. Maar bij veel landgenoten, ook in de politiek, viel de vakantie vrijdag helemaal verkeerd. Het kabinet riep een paar dagen eerder iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven en niet ‘de randjes’ van de coronaregels op te zoeken.

Te midden van de onstane commotie brak het koninklijk paar de vakantie, die nog maar net was begonnen, af. ‘We zien de reacties van mensen op berichten in de media. Die zijn heftig en die raken ons,’ liet het paar weten. Premier Rutte trok het boetekleed aan en gaf toe dat hij het effect van de koninklijke vakantie verkeerd had ingeschat. Ook zei hij dat de reis ‘niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen.’

Premier Mark Rutte liet aan de NOS weten dat het terugkeren van de koning in het openbaar belang was vanwege corona. Dat van de twee prinsessen niet, dat is volgens Rutte een privézaak.