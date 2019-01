Prinses trekt cadeau voor huwelijk Juliana en Bernhard van veiling terug

Alle kavels maakten deel uit van de erfenis van de in 2004 overleden prinses Juliana. De tafeldecoratie van Lalique, dat volgens veilinghuis Sotheby’s 11.500 tot 17.250 euro zou gaan opbrengen, was een cadeau van alle Nederlandse diplomaten in het buitenland ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana met prins Bernhard.

Volgens de RVD is ten tijde van de afhandeling van de nalatenschap ‘niet herkend’ dat het om een officieel geschenk ging. Door de publicatie van de veilingcatalogus en vragen van NRC Handelsblad, die als eerste over de veiling door een lid van de koninklijke familie publiceerde, zou de eigenaar dat hebben ontdekt.

Dat het om een officieel geschenk gaat, was duidelijk voor elke internetgebruiker die kavel 122 aanklikte. In de eerste zin van de toelichting van Sotheby’s stond onomwonden dat het een cadeau betrof van het corps diplomatique ter gelegenheid van het koninklijke huwelijk. De catalogus stond al online voor het eerste krantenartikel op 4 januari. Pas anderhalve week later werd de tafeldecoratie van de veiling teruggetrokken.

De RVD geeft geen antwoord op de vraag waarom dit zo lang heeft geduurd. Het glaswerk van Lalique is volgens de dienst dinsdag door de eigenaar aangeboden bij de in 2007 opgerichte Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau, waarvan koningin Máxima een van de drie bestuurders is. ‘Het is al geruime tijd goed gebruik in de familie om officiële geschenken niet te verkopen’, aldus de RVD.

Rubens

De vermoedelijke eigenaar, prinses Christina, laat ook twaalf tekeningen veilen uit de nalatenschap van prinses Juliana, waaronder een voorstudie van de hand van Peter Paul Rubens (1577-1640). Sotheby’s verwacht dat dit topstuk van de veiling ‘Old Master Drawings’, op 30 januari in New York, 2,2 tot 3,1 miljoen euro opbrengt.

Op de verkoop van deze krijttekening, en enkele andere kunsthistorisch belangrijke tekeningen, is kritiek gekomen. De werken zijn van te voren waarschijnlijk niet aangeboden aan musea in Nederland. Nu ze worden geveild, is de kans groot dat ze niet voor ons land behouden blijven.

Volgens het kabinet, dat over de veiling van de Rubens-tekening vragen uit de Tweede Kamer kreeg, gaat het om een ‘privé-kwestie’ en is het aan ‘de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, een kunstwerk wordt verkocht’. Geen van de twaalf tekeningen zijn tot nu toe van de veiling teruggetrokken.