Prinses Latifa van Dubai is allesbehalve ‘veilig thuis’

Beeld Javier Muñoz

Vóór corona het vliegverkeer stillegde, vermaakten zich jaarlijks miljoenen westerse toeristen in Dubai in shoppingmalls in de maat XXL, waar watervallen van marmeren muren klateren en je kunt skiën terwijl het buiten 40 graden is. Flink wat westerse expats die in Dubai forse salarissen opstrijken, prijzen dit emiraat als een oase van plezier en vrijheid aan de Perzische Golf. Om dat te zien moet je kunnen wegkijken van Bengalese en Nepalese gastarbeiders die er tachtig uur per week in de hitte zwoegen. Maar zo mogelijk nog grimmiger dan een bestaan als moderne slaaf in Dubai is een bestaan als prinses in Dubai, want dan loop je het risico achter gouden tralies te worden opgesloten en het daglicht nooit meer te zien.

Latifa bint Mohammed Al Maktoum (1985) is een van de dertig kinderen die Dubai’s alleenheerser, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, verwekte bij ten minste zes echtgenotes. Haar toestand is sinds haar laatste vluchtpoging onzeker. Vorige week kreeg de BBC filmpjes in handen die ze in 2019 schoot op het toilet, waarin ze vertelt dat ze 24/7 blootstaat aan surveillance. Omdat er geen geheime wc-filmpjes van na 2019 zijn, vrezen intimi nu voor haar leven.

De pr-afdeling van het emiraat bracht op 19 februari naar buiten dat de prinses leeft en ‘veilig thuis’ is. Echter: al sinds haar eerste vluchtpoging op haar 16de contrasteert wat de familie meldt met de signalen die ze zelf uitzendt. Die familie employeert dure pr-firma’s en beschikt over een invloedrijk netwerk. Begin 2018 werd Latifa in een poging uit Dubai te ontsnappen op de Indische Oceaan door commando’s overmeesterd en gedrogeerd. Eind 2018 liet de familie de oud-VN-mensenrechtencommissaris en Ierse president Mary Robinson invliegen. Die verklaarde dat de familie zich liefdevol over Latifa had ontfermd, maar dat de prinses kampte met psychische problemen.

Het was in tegenspraak met het relaas van een andere westerse vrouw, Tiina Jauhiainen, fitnessinstructeur uit Finland, de vriendin die Latifa hielp bij haar vluchtpoging in 2018 en daarmee het einde van haar arbeidscontract in Dubai bezegelde. Latifa’s psychische problemen zijn pr-verzinsels, weet Jauhiainen. De enige kwaal waaraan ze lijdt, is een afkeer van opsluiting. Toen ze jong was, mocht Latifa parachutespringen en ze ervoer die sprongen als povere substituten voor bewegingsvrijheid.

Haar Finse fitnessinstructeur was niet de eerste tot wie de prinses zich wendde voor hulp, wel de eerste die het aandurfde. Hun vluchtplan bedachten ze in een XXL-mall waar ze hun telefoons uitzetten. De selfie die ze in de vluchtauto maakten, werd beroemd: het was de eerste keer dat Latifa voor in een auto zat. In Oman wachtte een vluchtschip, aan de kust van India vrijheid, hoopten ze.

Gespeculeerd wordt dat Indiase commando’s uitrukten na een rechtstreeks telefoontje van Latifa’s vader met de Indiase premier Narendra Modi. Hoe het Latifa daarna verging, weet iedereen die haar gelaatsuitdrukking op de foto in de vluchtauto met Tiina Jauhiainen in februari 2018 vergelijkt met die op de foto met Mary Robinson in december 2018, weer ‘veilig thuis’.

Er zijn mensen die zeggen dat Latifa geluk heeft dat ze een prinses uit Dubai is: Dubai is zo open dat Latifa haar situatie wereldkundig kon maken, ze zullen er niet zo snel prinsessen onthoofden, à la Saoedi-Arabië. Je kunt óók beweren dat Latifa juist pech heeft dat ze een prinses uit Dubai is. Zie maar eens te ontsnappen aan een vader die de rechtstreekse nummers heeft van honderd wereldleiders, die alle prestigieuze westerse firma’s in zijn emiraat huisvest en die miljoenen toeristen die wegkijken van slavernij imponeert met kitsch in de maat XXL.