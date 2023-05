Prinses Ariane verruilt Haags gymnasium voor United World College aan Adriatische kust in Italië

Prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Beeld ANP

Ariane stapt over van Christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag naar het United World College Adriatic nabij Triëst. De prinses zit nu in de vierde klas en hoopt in Italië haar internationaal baccalaureaat te behalen. Dat betekent dat ook de laatste dochter van het koninklijk paar vertrekt van het gymnasium in Den Haag, waar eerder zussen Amalia (19) en Alexia (17) naar school gingen.

De Oranjes hebben een nauwe band met United World Colleges, een keten van achttien scholen op vier continenten die zichzelf ‘een wereldwijde onderwijsbeweging’ noemt. Ze wil ‘landen en culturen samenbrengen voor een vreedzame en duurzame wereld’.

Willem-Alexander voltooide in de jaren tachtig zijn middelbare school in Wales, aan het UWC Atlantic, na eerst op het VCL in Den Haag te hebben gezeten. Hij gaf later als verklaring voor zijn vertrek naar het buitenland: ‘Ik vond mezelf niet lastig, mijn ouders vonden zichzelf niet lastig, maar elkaar vonden we wel lastig.’

Koesteren en loslaten

Ook Alexia vertrok twee jaar geleden naar die school. ‘Vreselijk’, zei Máxima indertijd over het vertrek van haar tweede dochter. ‘Maar dat is de rol van ouders: koesteren en dan loslaten, zodat ze hun eigen leven kunnen oppakken.’ Alexia zit op dit moment in haar examentijd en ontbrak daarom op Koningsdag in het koninklijke gezelschap.

Prinses Amalia haalde haar diploma in 2021 wel aan het Sorghvliet-gymnasium. Na een tussenjaar studeert zij nu Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Haar ouders vertelden tijdens het staatsbezoek aan Zweden, in oktober vorig jaar, dat Amalia vanwege ernstige bedreigingen door de georganiseerde misdaad niet in de hoofdstad kan wonen. Het is voor haar mogelijk om colleges bij te wonen, maar verder verblijft zij de meeste tijd nog in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Over de situatie rond Amalia worden verder geen mededelingen gedaan. Zij legde begin dit jaar wel een kennismakingsbezoek af aan de Caribische eilanden van het koninkrijk, samen met haar ouders. Op 27 april was zij ook aanwezig tijdens de viering van Koningsdag in Rotterdam, die met een enorme veiligheidsoperatie gepaard ging.