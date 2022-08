Prinses Amalia ziet voorlopig af van het corpslidmaatschap, publicitaire domper voor veelbesproken studentenvereniging

Prinses Amalia tijdens de zomerfotosessie bij Paleis Huis ten Bosch. Beeld Remko de Waal / ANP

Over de reden om nu van een lidmaatschap van het corps af te zien, doet de RVD geen nadere mededelingen. De dienst blijft bij haar eerdere standpunt dat de zaak verder ‘een privékwestie’ is.

Voor het Amsterdamsche Studenten Corps A.S.C./A.V.S.V. is het wegblijven van prinses Amalia een grote publicitaire nederlaag, die volgt op het uitlekken van seksistische opmerkingen van enkele mannelijke leden tijdens een lustrumviering op 24 juli. Zij maakten vrouwen uit voor ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’. Het was voor bestuursvoorzitter Heleen Vos, die belast was met een cultuurverandering bij het corps, aanleiding om af te treden.

Ook voor Amalia zelf is het afzien van het lidmaatschap een zware tegenvaller. In het boek dat verscheen ter gelegenheid van haar 18de verjaardag zei ze tegen cabaretier Claudia de Breij nog niet te weten of ze volgens de Oranje-traditie in Leiden zou gaan studeren. Wat ze wel zeker wist, volgens De Breij: ‘Ze wil sowieso in Nederland haar bachelor doen, en wil dan ook bij het corps, met een jaarclub, alles erop en eraan. Ze heeft zich er voldoende in verdiept; haar profielwerkstuk schreef ze over ‘studententijd in corona’.’

Koning Willem-Alexander was in Leiden lid van Minerva, maar heeft zich nooit heel enthousiast over het verenigingsleven uitgelaten. Ook prinses Beatrix was lid, van wat toen nog de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten was.

Prinses Amalia, die eerder al afstand deed van haar veelbesproken wettelijke toelage, gaat begin volgende maand in Amsterdam wonen en studeren. Ze gaat de Engelstalige opleiding PPLE volgen: Politics, Psychology, Law and Economics. Haar vader noemde dat vorige maand tijdens het jaarlijkse persgesprek ‘de beste studie voor generalisten, die helaas in mijn tijd nog niet bestond’. Daarna zal Amalia vermoedelijk een masteropleiding in het buitenland gaan doen. ‘Ik wil graag twee jaar buiten Nederland zijn’, vertelde ze aan De Breij.

Het afgelopen jaar was voor de kroonprinses een tussenjaar, nadat ze met succes het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag had doorlopen. Dit jaar zal zij voor het eerst op Prinsjesdag aanwezig zijn. Op Koningsdag verschijnt zij al sinds de inhuldiging van haar vader in 2013. Verder zal het aantal publieke optredens nog beperkt blijven.