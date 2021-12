Prinses Amalia viert haar verjaardag met te veel gasten

Prinses Amalia met haar vader Koning Willem-Alexander. Beeld Brunopress

Alle feestelijke bijeenkomsten voor de achttiende verjaardag waren juist geannuleerd vanwege de coronabeperkingen. ‘Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een bijeenkomst georganiseerd’, laat premier Mark Rutte vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Het feest vond plaats onder twee tijdelijke overkappingen in de tuin van Huis ten Bosch. Het heeft er de schijn van dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en premier Rutte niet op de hoogte zijn gesteld: De Telegraaf meldt dat de RVD pas na navraag bij het paleis van het bestaan van het feest wist.

In zijn brief laat Rutte weten dat er 21 gasten uitgenodigd waren, terwijl bronnen tegen De Telegraaf zeggen dat er ‘zo’n honderd man’ aanwezig was. Aan iedereen was gevraagd een test af te nemen en iedereen was gevaccineerd, aldus Rutte. De familie dacht ‘met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan’.

Terwijl het dringende advies al sinds 12 november luidt: ontvang maximaal vier gasten thuis. Inmiddels heeft de koning aan premier Rutte laten weten ‘dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren’. Rutte zegt dat ‘een verstandige reactie’ te vinden.

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes in opspraak komen vanwege hun omgang met coronabeperkingen. In oktober 2020 maakte koning Willem-Alexander in een videoboodschap zijn excuses voor een reis naar Griekenland. Voor dat land gold destijds een geel reisadvies en er was een dringend advies uitgevaardigd om alle reisbewegingen te beperken. De koning, de koningin en hun jongste dochter maakten toen op de dag van aankomst al rechtsomkeert. Amalia en Alexia bleven nog vier dagen.