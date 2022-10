Prinses Amalia kan paleis Huis ten Bosch vanwege bedreigingen amper verlaten

Prinses Amalia tijdens de balkonscène op Paleis Noordeinde. Beeld ANP

Half september meldden verschillende media al dat de veiligheidsmaatregelen rondom prinses Amalia en premier Mark Rutte flink waren opgeschroefd. In de georganiseerde misdaad zouden mogelijk plannen zijn voor een aanslag of ontvoering.

Tijdens hun staatsbezoek in Zweden zeiden Willem-Alexander en Máxima dat Amalia op het moment nauwelijks naar buiten kan. Alleen voor haar studie zou de prinses Huis ten Bosch verlaten. Volgens Máxima hebben de bedreigingen rond de prinses ‘enorme consequenties’ voor haar leven.

Over de bedreigingen is verder weinig bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde zich tot dusver niet over de kwestie uitlaten. Ook de politie en het OM willen geen uitspraken doen over de beveiliging van de Prinses van Oranje.

Prinses Amalia, die in december 19 jaar wordt, begon vorige maand in Amsterdam aan de Engelstalige opleiding Politics, Psychology, Law and Economics. Daarvoor betrok ze een studentenhuis in het centrum van de hoofdstad. Vorig jaar had de kroonprinses een tussenjaar.

Premier Mark Rutte laat in een reactie weten ‘zeer bezorgd’ te zijn. ‘Ik vind het voor haar heel erg’, zegt hij. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid noemt het ‘vreselijk’ dat het nodig is om Amalia zo in haar vrijheid te beperken. Zowel Rutte als Yesilgöz kan niets zeggen over de aard van de bedreigingen. ‘Maar ik garandeer u dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen’, aldus Yesilgöz.