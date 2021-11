Prinses Amalia: ‘Als mijn vader nu iets overkomt, zou ik vragen of mijn moeder het eerst een paar jaar wil overnemen’

Op het strand is prinses Amalia een vrolijke ‘cocktail queen’, maar ze spreekt ook af en toe met een professional om haar mentale gezondheid te bewaken. In aanloop naar haar 18de verjaardag verschijnt dinsdag het boek Amalia, een portret opgetekend door Claudia de Breij.

In een eerste oplage van 50 duizend exemplaren verschijnt dinsdag Amalia, een geschreven portret door cabaretier Claudia de Breij. Ter gelegenheid van haar 18de verjaardag, op 7 december aanstaande, trok De Breij afgelopen zomer een week op met de kroonprinses. Het is de eerste nadere kennismaking met Amalia, die tot nu alleen publiekelijk verscheen bij fotosessies en op Koningsdag. Wie is zij? Volgens De Breij vooral dit: ‘Een laconieke perfectionist, een dienstbare en toch eigenzinnige jonge vrouw, een voorzichtige maar ook humorvolle, warme persoonlijkheid.’

Haar positie

In de Grondwet ligt vast dat het koningschap in Nederland erfelijk wordt vervuld en dat de minimumleeftijd waarop het koninklijk gezag kan worden uitgeoefend 18 jaar is. Over drie weken bereikt prinses Amalia die leeftijd – net als bij haar voorgangers reden voor een nadere kennismaking, op schrift. Auteur Hella Haasse deed het toen prinses Beatrix 18 werd en columnist Renate Rubinstein voorafgaand aan de 18de verjaardag van Willem-Alexander.

April 2021, samen met haar vader op de High Tech Campus in Eindhoven tijdens Koningsdag. Beeld Koen van Weel / Brunopress

De Breij heeft die portretten goed gelezen, blijkt uit haar vlot geschreven boek. Ze heeft ja gezegd tegen het verzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst, omdat ze het als ‘een historische opdracht’ beschouwt. Amalia vindt het aanvankelijk een beetje onzin, een boek over iemand die nog geen 18 is. ‘Wat heb ik gepresteerd? Waarom nu al een boek?’ Maar gaandeweg de gesprekken, gevoerd in juni nadat Amalia klaar was met haar eindexamen gymnasium (cum laude geslaagd), krijgt ze er ‘aardigheid’ in.

Opmerkelijk: al op haar 14de heeft ze zich verzoend met het idee van haar toekomst, vertelt ze. Veel eerder dan haar vader. Maar ze heeft er wel ‘een muur’ omheen gezet. ‘Ze heeft al veel over haar leven – en haar lot – nagedacht’, schrijft De Breij. Tijdens de inhuldiging van haar vader, in 2013, besefte ze voor het eerst ‘dat dit ook over haar ging’. Ze was toen 9. ‘Ik wilde mijn ouders gaan helpen, dat voelde ik heel sterk.’

Juni 2004, op weg naar de doop in de Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag. Beeld Martijn Beekman

Nu ze bijna 18 is, zegt ze: ‘Ik geef mijn leven aan Nederland.’ De Breij vult aan: ‘Wie kan dat nou zeggen? Al klinkt het bijna melodramatisch, uit de mond van de kroonprinses is het geen onzin. Haar leven staat van jongs af aan in het teken van haar taak, ze weet wat haar te doen staat, ze weet wat er van haar verwacht wordt en ze heeft kennelijk besloten daaraan te willen voldoen.’

Op Koningsdag dit jaar in Eindhoven zei Amalia dat ze nog ‘niet heel veel gedachten had gewijd’ aan haar verjaardag, omdat die ‘nog heel ver weg’ was. Nu blijkt dat al in maart de kennismaking met De Breij plaatsvond. En zes weken na Koningsdag schreef Amalia een briefje aan premier Rutte met de mededeling dat zij voorlopig afziet van haar grondwettelijke uitkering en onkostenvergoeding.

Aan De Breij vertelt zij dat haar ouders (die er ‘langere tijd mee bezig’ waren) haar erop attendeerden dat ze niet van een grondwettelijke uitkering kon afzien, maar deze wel zou kunnen terugstorten. Toen was de keuze snel gemaakt. Het geeft haar een zekere vrijheid, zegt ze. ‘Ik wil dat mensen niet nog meer het recht hebben om mij als een gegeven te zien.’ Voor herkend worden, als ze bijvoorbeeld met haar moeder gaat winkelen, heeft ze inmiddels deze vaste omschrijving: ‘Dan kijkt iedereen naar je alsof je een goudvis op je hoofd hebt.’

Haar jeugd

Amalia groeide op in Wassenaar. Op de Bloemcampschool maakte zij een moeilijke periode door. Zij werd eerst heel erg geclaimd door een vriendinnetje, en later juist buitengesloten. Haar ouders raadpleegden een kinderpsycholoog, omdat ze naar eigen zeggen ‘niet zo superlekker in mijn vel zat’. Zelf zegt ze: ‘Ik heb me lang in slaap gehuild.’

December 2012, prinses Amalia met haar zusjes Arian en Alexia (links) en Ariane. Beeld Brunopress

Dat ging voorbij, ze prijst zich nu gelukkig met ‘vijf echt heel goede vriendinnen’ en ‘een enorme buitenring van lossere vriendschappen en goede kennissen’. Aan gymnasium Sorghvliet in Den Haag bewaart zij prettige herinneringen. Ze zat in de leerlingenraad en deed veel aan buitenschoolse activiteiten. Bekend was al dat zij met een klasgenoot een musical schreef en organiseerde, getiteld Kerstklooster, die in de Haagse schouwburg werd opgevoerd. Ze zegt er nu over dat het ‘heel slopend’ was. ‘Maar o, die sfeer in de coulissen tijdens een show… Dit is echt een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.’

Ingrijpend in haar jeugd was dat haar vader een broer verloor, prins Friso, na een skiongeluk, en haar moeder een zus, Inés, die aan depressies leed. Het is voor haar reden om in een kerk altijd vier kaarsjes aan te steken. Voor Friso en Inés, en voor haar twee opa’s: Appa (‘zo noemen wij Claus, Beatrix is Amma’) en Coqui (‘dat is mijn andere opa, die heet eigenlijk Jorge’). En ze heeft er ook geen moeite mee om in het openbaar te zeggen dat, als het haar even allemaal te veel wordt, zij een afspraak maakt om iemand te raadplegen over haar mentale gezondheid. ‘Af en toe praten met een professional vind ik heel normaal, zeker ook na wat er met mijn tante is gebeurd.’

Over de liefde heeft zij al vast omlijnde ideeën. Amalia is, schrijft De Breij, enorm romantisch ingesteld en toont geen enkele twijfel dat ze later wil trouwen en kinderen krijgen. Een huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht, zoals onlangs in discussie was, zal niet aan de orde zijn: De Breij voorspelt, ‘jaren na nu, een prins-gemaal aan de horizon’.

Augustus 2008, Alexia voor haar 5de verjaardag. Beeld Robin van Utrecht / RVD / ANP

Amalia heeft het land aan lompe jongens. Galante manieren stelt zij op prijs ‘en het valt haar op dat Duitse jongens dat over het algemeen wat beter begrijpen dan Nederlandse’. Op de basisschool zagen de jongens Amalia nog niet staan. ‘Toen in de eerste van de middelbare school een jongen verkering wilde, vond ik het idee zo leuk dat iemand me eindelijk leuk vond dat ik ja zei.’ Het duurde drie maanden en was toen abrupt uit, ‘zonder er samen ooit over te hebben gepraat, vertelt ze lachend’.

Over haar partnerkeuze laat Amalia zich uit in vergelijkbare bewoordingen als haar vader: ‘Als het de man is die me steunt, van wie ik hou, met wie ik mijn leven wil doorbrengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe. Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.’

Juli 2010, in de tuin in Wassenaar. Beeld Robin van Lonkhuijsen / Reuters

Haar interesses

Als zij geen koningin zou worden, lag volgens haar ouders de toekomst van Amalia in ‘springen of zingen’. Ze kan goed paardrijden, doet mee aan springwedstrijden. ‘Op een paard ben ik het meest wie ik ben. Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden.’ Als De Breij meegaat naar de koninklijke stallen, snapt ze wat Amalia bedoelt. Ze is: ‘Geconcentreerd. Serieus. Fanatiek, maar ook ontspannen. Ze lacht veel, maakt grapjes tegen haar trainer, knuffelt en complimenteert haar paard.’

En ze zingt mooi, ‘echt heel mooi’, blijkt aan het eind van het boek, als De Breij en Amalia om de beurt achter de vleugel in paleis Huis ten Bosch plaatsnemen. ‘Haar stem is helder. Ze heeft volume in huis, veel dynamiek en een heel eigen timbre.’ Maar ze houdt het voor zichzelf. Amalia zou eerder denken aan een loopbaan in het zakenleven, als haar keuze vrij was. De Breij: ‘Maar zo is het niet. Ze is in deze familie geboren, met die monarchie die daaraan vastzit.’

Amalia is ook gelukkig in de strandtent waar zij soms werkt. ‘Ik ben wel onhandig, hoor, en geen held met dienbladen’ – maar ze kan goed cocktails maken; volgens de eigenaresse is ze zelfs ‘onze cocktail queen’.

Februari 2020, in het Oostenrijkse Lech. Beeld Patrick van Katwijk / Getty

De meisjeskamer van Amalia in het paleis is ‘pretentieloos en gezellig’, schrijft De Breij. ‘Aan een van de muren hangt een wandvullende wereldkaart, op een andere is een collage van vrolijke fotootjes geplakt.’ In de kamer ligt ook een vuistdikke map met lesmateriaal. Die was voor het behalen van haar jachtakte. ‘Je kunt niet zomaar wat gaan jagen’, legt Amalia uit. Ze zegt erbij dat haar vader het belangrijk vond dat ze dit examen deed, ‘omdat ze later het kroondomein zal overnemen’.

Na haar huidige tussenjaar gaat ze studeren, mogelijk in Leiden, maar in elk geval met lidmaatschap van het corps, ‘met een jaarclub, alles erop en eraan’. Ze moet nog kiezen tussen geschiedenis, economie of internationale betrekkingen. Als ze haar bachelor heeft behaald, wil ze voor een master twee jaar naar het buitenland.

Haar toekomst

‘Hoeveel jaar ga jij het doen?’ Dat vroeg Amalia volgens haar vader toen hij haar vertelde dat hij op 30 april 2013 koning zou worden. Willem-Alexander vertelde het in een tv-gesprek voorafgaand aan de inhuldiging. Het moment komt ook bij De Breij aan de orde. Willem-Alexander (54) kan met gemak nog vijftien tot twintig jaar koning zijn. In het boek zegt Amalia hierover: ‘Als mijn vader nu iets overkomt, zou ik vragen of mijn moeder het eerst een paar jaar wil overnemen. Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.’

De vraag van De Breij waar de focus van haar koningschap komt te liggen, kan zij niet beantwoorden. ‘Daarvoor moet ik over een paar jaar nog maar eens terugkomen, zegt ze.’ Wat ze wel al weet: ‘Een president is er vaak alleen voor de grote dingen, maar wij kunnen ook licht laten vallen op het kleine.’ Voor het argument dat de monarchie moet worden afgeschaft ‘omwille van Amalia’ is juist Amalia niet gevoelig. ‘Het is zoveel groter dan mijzelf.’

April 2020, Prinses Amalia opent de digitale kleedjesmarkt tijdens Koningsdag. Beeld Brunopress

Al weet ze ook dat zij het nooit helemaal goed zal doen. Die conclusie heeft zij uit de voorbije Koningsdagen al getrokken. ‘Ik ben een perfectionist, maar het is nooit perfect. Dus ik probeer het zo te doen dat ik tegen mezelf kan zeggen: ik weet dat ik mijn best heb gedaan.’

Willem-Alexander vergezelde tijdens zijn studietijd een paar keer zijn moeder op buitenlandse reizen, mede vanwege de ziekte van prins Claus. Het boek geeft geen uitsluitsel of Amalia ook bij officiële buitenlandse bezoeken zal aansluiten. ‘Ik wil me wel inzetten, maar vooral aandacht hebben voor mijn studie.’

De eerste afspraak in haar agenda is 8 december, als zij wordt binnengeleid in de Raad van State. Daarin krijgt zij ‘van rechtswege’ zitting, volgens art. 74 van de Grondwet. Zij wordt voorzitter (een ceremoniële functie die haar vader nu vervult) zodra zij koningin is. Amalia zal daar ook een korte toespraak houden, ‘en daarna zien ze haar als alles goed gaat vijf jaar later weer terug’.

Claudia de Breij: Amalia. Uitgeverij Pluim. 112 pagina’s met fotokatern, € 17,99.