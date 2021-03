Nieuws

Prinses Alexia verruilt koninklijk gezin voor kostschool in Wales

Prinses Alexia (15) verlaat aan het eind van dit schooljaar Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar zij nu in de vierde klas zit. Zij vervolgt haar opleiding aan het United World College of the Atlantic in Llantwit Major in Wales, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.