Prins William mag blij zijn met de literaire vuile was van reserveprins Harry

De Britse kroonprins William plukt de vruchten van de schrijfarbeid van broer en reserveprins Harry en diens Shakespearaanse ghostwriter J.R. Moehringer.

Harry Windsor, hertog van Sussex: ‘Telefoon in Californië na middernacht, dat is Londen…’

William Windsor, hertog van Cambridge: ‘Big brother calling you. Ik ben boos, Harold!’

Harry: ‘O ja? Dan is het maar goed dat je de oorspronkelijke versie van mijn memoires niet hebt gelezen Willy. Ik had nog een fraaie metafoor bedacht voor de romance tussen mijn saaie grote broer de kroonprins en de kleurloze Kate Middleton: een keukenrol wordt verliefd op een vaatdoek. Maar de tantra healing coach van Meghan zei dat ik daar negatief karma mee creëerde en mijn vaste tegenlezer Oprah Winfrey vond het ook onnodig kwetsend.’

William: ‘Nou, bedank Oprah dan maar namens mij. Kate en ik bespeuren in de toon van je boek wel jaloezie op ons huis-tuin-en-keukengeluk. Snap ik hoor. Mannen met egocentrische therapieverslaafde vrouwen à la Meghan zijn niet te benijden. Volgens mij hebben jij en Meghan samen wel driekwart van alle stoornissen uit de herziene editie van het Handboek voor de Psychiatrie. Hoeveel therapeuten bedank je aan het eind van je boek? Een stuk of vijftig?’

Harry: ‘Even serieus broer, snap je niet wat ik voor je doe of doe je alsof je het niet snapt?’

William: ‘Ik snap echt niet wat jij met een schandaalboek als Spare voor mij doet.’

Harry: ‘Ach, dat verbaast me ook eigenlijk niet… saaie kroonprinsen munten zelden uit in verbeeldingskracht. Luister, wie is de grootste Brit en de beroemdste William allertijden?’

William: ‘Shakespeare natuurlijk.’

Harry: ‘Exact. En waarom wordt Shakespeare nog steeds in honderd taalgebieden gelezen?’

William: ‘Vanwege al die universele emoties die hij in schitterende koningsdrama’s giet! Eerzucht, rivaliteit, begeerte, jaloezie... Het is maar goed dat koningshuizen in de 16de eeuw nog geen pr-afdelingen hadden, anders had Shakespeare niet zoveel mooi materiaal gehad.’

Harry: ‘Absoluut waar. Ze zeggen weleens dat Shakespeare heeft geholpen de monarchie als staatsvorm te bestendigen. Een instituut dat grossiert in zulke prachtige drama’s, zoveel uitgekristalliseerde helden en schurken met manipulatieve partners, dat willen mensen niet kwijt. Ik zit zelf niet heel goed in Shakespeare, maar mijn ghostwriter J. R. Moehringer kent zijn klassieken en heeft er alles aangedaan om van Spare een soort King Lear te maken. Nou, volgens mij is het gelukt. Heb je gezien hoe goed het loopt? Heb je gezien hoeveel jij en Kate in de populariteitspolls zijn gestegen omdat mensen mij als de jaloerse slechterik zien?’

William: ‘Daar zijn Kate en ik erg blij mee. Maar moest je zoveel vuile was buiten hangen?’

Harry: ‘Zonder vuile was gaat het niet, Willy. Al die bange pr-tijgers die jullie employeren snappen niet dat ze met het gladstrijken van plooien het kind met het badwater weggooien. Zonder deining raakt een monarchie irrelevant. Shakespeare hing óók vuile was buiten, alleen noemen deftige mensen dat niet zo. Gaat het over de rivaliteit tussen de dochters van King Lear, dan spreken ze van een hoogtepunt in de Britse toneelkunst. Gaat het over de rivaliteit tussen de zonen van King Charles, dan is het effectbejag van Harry en kitsch van Oprah. Dat is allemaal snobisme: een interview met Oprah Winfrey waarin je met modder gooit is gewoon een eigentijds equivalent van een klassiek Shakespeareaans zwaardgevecht.’

William: ‘Over vechten gesproken: ons handgemeentje uit 2019 beslaat een heel hoofdstuk...’

Harry: ‘Ja, daar heeft J. R. Moehringer echt iets moois van gemaakt. De bedoeling was het effect te creëren van een veldslag tussen de legers van de hertogen van Cambridge en Sussex.’

William: ‘Nou, dat is goed gelukt. Ik ga alles aan Kate uitleggen. Ik hoop dat ze het snapt!’