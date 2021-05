Prins William haalt hard uit naar BBC: verantwoordelijk voor psychische problemen Diana

Prins William deed donderdag zijn verhaal over de BBC-affaire. Beeld AP

Het interview van Bashir was een katalysator van Diana’s val. Volgens William werd zijn moeder na de openbaringen nog meer paranoïde en verslechterde zijn relatie met haar. Twee jaar na het vraaggesprek met de BBC kwam ze om bij een auto-ongeluk in een Parijse tunnel. De auto waarin ze met haar vriend zat, Dodi al-Fayed, werd achtervolgd door een peloton paparazzi. William was 15 jaar oud toen deze tragedie plaatsvond.

In zijn reactie op het rapport zei William, de tweede in de lijn der troonopvolging, bedroefd te zijn over het feit dat zijn moeder nooit geweten heeft dat ze voor de gek gehouden is. Volgens hem was dit niet het werk van ‘een schurk van een verslaggever’, maar ook van de BBC-leiding. Hij klonk even bitter als boos. Zijn jongere broer Harry legde zelfs een verband tussen het interview en de schokkende dood van Diana.

‘Je zou erg trots moeten zijn op je scoop’, zo stond er in een brief die Bashir destijds ontving van zijn chef Tony Hall, de latere omroepdirecteur. Het interview met Diana was inderdaad een opzienbarende scoop van een onbekende redacteur van de actualiteitenrubriek Panorama. De prinses had een uur lang openhartig gesproken over haar eetproblemen, het liefdesverraad van haar echtgenoot en haar moeilijkheden binnen het koninklijke huis.

Het interview leidde tot de definitieve scheiding met Charles.

Hall wist indertijd niet dat Bashir het interview had geregeld via allerlei onderhandse tactieken, die meer passen bij een boulevardkrant. Via valse bankafschriften had hij Diana en haar broer, Graaf Spencer, ervan overtuigd dat leden van de hofhouding plannen hadden om gevoelige informatie over Diana aan de pers te verkopen. Hiermee won Bashir, die de documenten had laten namaken, het vertrouwen van de twee.

Prinses Diana in 1995 tijdens het interview met Martin Bashir. Beeld Corbis via Getty Images

Spencer zou later beweren dat deze informatie cruciaal was bij de beslissing van Diana om haar verhaal aan de BBC te geven. Bashir zei spijt te hebben van het vervalsen van de afschriften, maar beweerde dat Diana sowieso voor zijn camera zou zijn verschenen. Tevens had Bashir de kwetsbare Diana wijs gemaakt dat haar beveiliging niet deugde. Ten tijde van haar ongeluk vertrouwde ze meer op de beveiligers van al-Fayed, een fatale keuze.

The Mail on Sunday schreef in 1996 al over de wanpraktijken van Bashir. Zijn chef Hall riep hem toen op het matje, maar besloot Bashir het voordeel van de twijfel te geven. Sinds die tijd heeft de omroep geprobeerd het bedrog te verdoezelen. Met name op dit verhullen krijgt de BBC nu zoveel kritiek dat er vraagtekens worden gezet bij het voortbestaan. De publieke omroep ziet zichzelf zelf als het morele ijkpunt van de Britse natie.

Het is bovendien niet voor het eerst dat er vragen rijzen over de ethiek van de BBC. In 2012 was aan het licht gekomen dat de bekende discjockey van de omroep, de een jaar daarvoor overleden Jimmy Savile, jarenlang kinderen had misbruikt. Geruchten daarover bleken stelselmatig te zijn genegeerd door de leidinggevenden van de BBC. Het leidde indertijd tot het opstappen van de omroepdirectie en een belofte om schoon schip te maken.

De zaak-Bashir kan ook juridische gevolgen hebben. Mogelijk gaat Scotland Yard onderzoek doen naar fraude. De interviewer heeft de BBC eerder deze maand om ‘gezondheidsredenen’ verlaten.